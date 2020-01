García Luna se declara no culpable en corte de NY

* El exsecretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de 2006-2012 se declaró hoy aquí no culpable de los cargos que se le imputan

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), se declaró hoy aquí no culpable de los cargos que se le imputan y fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negocian una fianza, informó el periodista de The New York Times Alan Feuer.