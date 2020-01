Insiste Salud Sonora en las recomendaciones contra el frío

Compartir ! tweet





* Se tiene un avance del 54 por ciento en la aplicación de la vacuna contra la influenza

Hermosillo, Sonora, enero 3 de 2020.- Un llamado a seguir las recomendaciones para evitar enfermarse ante las posibles afectaciones por eventos adversos al frío ambiental, realiza la Secretaría de Salud en el estado, debido a las bajas temperaturas que persisten en diversos puntos de la entidad.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, recomendó prestar mayor atención a niños, adultos mayores, enfermos crónicos e indigentes, así como vestir ropa gruesa que cubra todo el cuerpo y calzado cerrado.

Durante la última semana del 2019, informó, se presentaron nueve eventos no fatales asociados a la temporada de frío en el estado, que corresponden a siete intoxicaciones con monóxido de carbono, una intoxicación por gas butano y una hipotermia, quienes se recuperaron satisfactoriamente.

“Al momento se acumulan 22 eventos asociados a la temporada de frío, de los cuales, la intoxicación con monóxido de carbono es la causa más frecuente (14), seguida por la intoxicación con gas butano (3), hipotermia (3) y quemadura (2); en los municipios de Nogales (10), Cananea (6), Agua Prieta (3), Magdalena (2) y Soyopa (1)”, detalló.

Durante la semana se confirmaron dos defunciones por frío en Sonora, agregó, ambas residentes del municipio de Nogales, con lo que se acumulan cuatro defunciones asociadas a la actual temporada invernal, que se deben a intoxicación por monóxido de carbono (3) e hipotermia (1), en los municipios de Nogales (2), Cananea (1) y Magdalena (1).

Así mismo, se confirmaron cuatro casos de influenza en la semana, con lo que se acumulan 12 en la actual temporada, seis del tipo B, cuatro por el subtipo AH3 y dos por AH1N1, en los municipios de Hermosillo (4), Guaymas (3), Nogales (3), Empalme (1) y San Luis Río Colorado (1).

“El Estado de Sonora se mantiene sin muertes por influenza en la temporada actual, además, se han aplicado 441 mil 617 dosis de vacuna contra la enfermedad, lo que representa un avance del 54 por ciento respecto a la meta para el sector salud, que es de 817 mil 538 dosis”, apuntó.

Con respecto a dengue, el funcionario estatal puntualizó que en la semana se confirmaron dos casos, con lo que se acumulan 647 durante el 2019, de los cuales 563 han sido por dengue no grave, 69 con manifestaciones de alerta y 15 graves, en los municipios de Hermosillo (438), San Miguel de Horcasitas (106) y Puerto Peñasco (30), así como 15 en localidades de la entidad.

No obstante, al volumen de casos registrados, Álvarez Hernández enfatizó que en Sonora no han ocurrido defunciones por este padecimiento, además que se mantiene en zona de seguridad, por lo que se aprecia un descenso en el volumen de casos registrados.

Por ello, comentó que es importante no bajar la guardia, debido a que la entidad es una región endémica para las enfermedades asociadas a la picadura del mosco Aedes aegypti, especialmente por la temperatura y humedad ambiental incluso en la temporada invernal, lo que favorece su crecimiento, desarrollo y multiplicación.

Para tomar en cuenta:

· En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, en los músculos y articulaciones, así como conjuntivitis y/o salpullido, no automedicarse y acudir de inmediato a la unidad de salud.

· Las mujeres embarazadas deben evitar en la medida de lo posible, el contacto con personas que presentan fiebre y salpullido, además de acudir puntualmente a su control prenatal.

· El paracetamol es el medicamento de elección para la fiebre y molestias ocasionadas por estos padecimientos, así como beber agua en abundancia y guardar reposo.