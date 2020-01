Politica Regional

Compartir ! tweet





Establecen Ayuntamiento y comerciantes mesa de diálogo sobre vialidad de la Quintana Roo; la encabeza el Alcalde S.P.M.A.

Cerró el 2019, y AMLO-4T nos quedaron a deber con la gran expectativa que levantó entre los sonorenses y en el país

A los agricultores los que están desmotivando para que sigan produciendo; economía prendida de los alfileres del populismo

El Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado se reunió con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y con vecinos de la calle Quintana Roo para establecer una mesa de diálogo, donde los acuerdos posibiliten la modernización urbana.

Al explicar que el plan de movilidad urbana busca atender las necesidades de los usuarios para desplazarse con facilidad y accesibilidad a cualquier punto de la localidad, no sólo en lo concerniente al flujo vehicular, sino a la disponibilidad ordenada del transporte público, los ciclistas, motociclistas, peatones.

Asi como a toda forma de interacción que implica habitar en una ciudad, señaló que este no es rígido, sino que se tienen que llegar a consenso para que de manera paulatina este sea una realidad en beneficio de la misma ciudadanía, pero, bueno, como suele decirse en casos difíciles, “medidas dolorosas, pero necesarias”

“Estamos abiertos al diálogo como una vía para establecer acuerdos, por lo que hay disposición de escuchar a los sectores para ver la manera en que este proyecto se concrete con el mínimo de afectaciones”, destacó el Presidente Municipal, como siempre, abierto al dialogo en problemas de diversa indole relacionadas con el Municipio y su comunidad.

“Pues no sólo contempla la segura y ágil circulación de norte a sur y de oriente a poniente, sino que incluye la señalización, la pintura en guarniciones y carriles, vialetas antireflejantes para el carril de bicicletas y sincronización de los semáforos; así como la rehabilitación de la carpeta de rodamiento”, puntualizó Mariscal Alvarado.

Los representantes del sector empresarial y restaurantero, además de vecinos de la Quintana Roo, manifestaron su agradecimiento por la disponibilidad mostrada por el Alcalde y acordaron traer algunas propuestas con carácter de viabilidad para presentarlas en la próxima reunión de la mesa de diálogo y que estas se apliquen en tanto los comerciantes y ciudadanos se preparen y habitúen al proyecto de movilidad.

Participaron, el Presidente de CANIRAC, Aliér Chávez; Sergio Meraz Reyes, Arturo Alejo Pérez Romero; el Presidente de la nueva planilla 2020-2022 de la mencionada Cámara Empresarial, Raúl Ayala García y Carlos Gaytán. en representación de restauranteros y vecinos de la calle Quintana Roo, entre otros.

Por parte del Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Benítez Maldonado; el Director General del Instituto Municipal de Investigación y de Planeación Urbana (IMIP), Rigoberto Anguiano Aldama; el Director de Control y Seguimiento de la Obra Pública Municipal, Francisco Javier Coboj García; el Secretario de Desarrollo Económico, Fernando Durazo Picos y el Jefe de Tránsito Municipal, Rosendo Moreno Anaya.

En otros asuntos, cerró el 2019, y bueno, será recordar lo que nos quedaron a deber con la gran expectativa que levantó en todos los sonorenses, y claro en los mexicanos, la 4T, al final, está resultado solo un gobierno populista, que cada día se hace experto en simulaciones, de lo contrario no entendemos como fue que exoneraron a Manuel Bartlett, solo porque a la doña a la que están a nombre sus propiedades no es su esposa legal, pero ha vivido años con él.

Esto resultó peor que el PRI de los 60’s, por eso dicen que si se está cumpliendo lo de la cuarta transformación, porque Morena se está transformando el PRI de Luis Echeverría: Reaccionario, populista y autoritario, y, en ese sentido, tanto López Obrador como MORENA, han ido a la baja en aceptación popular, por ejemplo, de casi el 80 por ciento de aceptación ciudadana, ha bajado entre el 55 y 59 por ciento, según Reforma y El Universal.

LO BUENO Y LO MALO. Hay que reconocer que en materia económica el gobierno federal es de luz y sombras, cierto que el dólar no se disparó. Que hay control sobre la inflación, pero por otro lado, la economía se estancó, no hay crecimiento y por lo mismo, digan lo que digan, no puede haber desarrollo económico.

Todo lo han querido encubrir con programas populistas como son las becas a ninís, pensiones, empleos inventados como la de los que viven de la siembra de arbolitos, pero les han pegado durísimo al sector de la construcción que cierra con números negativos. A los agricultores a los que están desmotivando para que sigan produciendo. Y bueno, una economía que está prendida de los alfileres del populismo.

QUEDAN ATRASADOS. En muchas cosas quedaron atrasados. Que decimos atrasados, atrasadísimos. Comenzando con la descentralización del gobierno federal, que fue anunciado para hacerlo efectivo el 1 de diciembre. Si, pero el 1 de diciembre ¡Del 2018! Llegamos al cierre de este año y lo único que han hecho es patear el bote.

Todo mundo sabe que los funcionarios están saboteando esta orden porque nadie quiere caer en el juego de irse a provincia, en donde las cosas se les pondrán color de hormiga. Es más, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que había presumido que ya se había cambiado a Puebla, fue puro rollo.

Ah y otro de los atrasos fue la venta del famoso avión presidencial que ya se lo van a traer a México porque su cuidado cuesta millones de pesos, en fin, ya estaremos haciendo cuentas para ver en que se hicieron bien y en donde fue puro rollo. Salvo los regalitos de pensiones