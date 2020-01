IMSS EN SONORA PERMITIRÁ RESGUARDO DEL FRÍO A QUIEN ACUDA POR CITA MÉDICA

Compartir ! tweet





El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, informa que ante las bajas temperaturas que prevalecen actualmente, las Unidades de Medicina Familiar (UMF) permitirá el acceso a las personas que acudan por su cita médica, con la intención de que no se expongan al ambiente frío.

Debido a que la mayoría son adultos mayores, y pese a los constantes llamados a utilizar las diferentes formas para obtener una cita médica, se determinó que la espera se realice al interior del inmueble, por lo tanto, la seguridad será reforzada con el fin de evitar cualquier accidente o hecho no deseado.

El llamado es a la población derechohabiente para que contribuya con el personal del IMSS Sonora que se dispondrá a garantizar la seguridad previo al inicio de labores en las Unidades, con el fin de evitar cualquier accidente, robo o mal uso de las instalaciones.

La instrucción se dio para que se abran las puertas a quien así lo requiera, en lo que el ambiente gélido disminuye y no represente un factor de riesgo para adultos mayores y niños, que en esta temporada, suelen requerir atención por enfermedades del tipo respiratorias, principalmente.

Las UMF que ya permiten el acceso desde las 05:00 horas o antes son: La UMF No. 1 y No. 66 en Ciudad Obregón, No.2 en Hermosillo, No. 24 en Santa Ana, No. 64 en Nogales, el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSMF) No. 12 en Agua Prieta y el No. 23 en Nacozari.

Y recientemente se agregaron, al reforzarse la seguridad, las Unidades de Medicina Familiar No. 6 de la Costa de Hermosillo, No. 9 en Puerto Peñasco, No. 11 en Vícam, No. 17 en Villa Juárez, No. 55 en Cananea y en Navojoa las No. 57, 59, 60, 61 y 62, mientras que en Huatabampo se agregó también el HGSMF No. 7.

Cabe recordar que el servicio y la atención médica dan inicio a partir de las 07:00 horas y que para obtener una cita sin necesidad de acudir a la UMF, se puede solicitar por medio del número telefónico 800 623 23 23, o bien, por medio de la app IMSS DIGITAL, sin dejar de mencionar el ESCRITORIO VIRTUAL en el sitio web www.imss.gob.mx.