Beneficia Gobernadora Pavlovich con becas y proyectos productivos a población del Río Sonora

Banámichi, Sonora, diciembre 20 de 2019.- Al visitar los municipios y comunidades de la entidad es como se pueden conocer las problemáticas y necesidades de los ciudadanos, a través del diálogo directo, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al realizar una intensa gira de trabajo por municipios del Río Sonora.

Como parte de las actividades de fin de año, la mandataria estatal visitó Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, y Baviácora, donde fue recibida con calidez por alumnos y padres de familia, a quienes les entregó apoyos como becas a estudiantes de educación básica, y proyectos productivos, estímulos económicos especiales para personas con discapacidad.

La gira inició en el municipio de Banámichi, donde benefició con becas, estímulos económicos especiales para personas con discapacidad, dos proyectos productivos de comedores, artículos deportivos para jóvenes del municipio, además de insumos como colchonetas, despensa, botellas de agua, cobijas, y artículos de limpieza, para apoyar a las familias que sufrieron afectaciones por lluvias.

“Yo siempre voy estar dando la cara por ustedes, por los sonorenses, gestionando, luchando, tratando de resolver, y cuando no se pueda también decirles no se puede, porque eso es muy importante, ser sincera con la gente, y también decirles que siempre voy estar ahí, para dar la cara por ustedes, por Sonora, como lo he hecho en estos cuatro años y tres meses”, indicó.

En su estancia en el municipio de Huépac, la gobernadora Pavlovich reiteró su compromiso con la educación al entregar becas a alumnos de primaria y secundaria, además de estímulos económicos especiales para personas con discapacidad, artículos deportivos, como también colchonetas, despensas, botellas con agua, y artículos de limpieza.

Siguiendo con la gira de trabajo, la gobernadora Pavlovich llegó a San Felipe de Jesús, donde convivió con los habitantes a quienes les entregó becas educativas, estímulos económicos especiales, un proyecto productivo de deshidratadora de nopal, un comedor comunitario para el DIF municipal, artículos deportivos para jóvenes, e insumos como despensas, colchonetas, y artículos de limpieza.

Mientras que en Aconchi benefició a alumnos de primaria y secundaria con becas educativas para que continúen sus estudios; además de que dos familias iniciarán su negocio propio de foto copiado y pizzería, con lo que podrán salir adelante. También entregó artículos deportivos, estímulos económicos especiales para personas con discapacidad, e insumos para personas afectadas por las lluvias.

La gobernadora Pavlovich concluyó la gira de trabajo en Baviácora, donde entregó becas a estudiantes, así como un proyecto productivo de refresquería, artículos deportivos, colchonetas, despensas, cobijas, artículos de limpieza, y botellas con agua.

José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, informó que en Baviácora se rehabilitó el tejaban y la cancha deportiva de la escuela secundaria número 26, que beneficiará a la población estudiantil.

“Es un edificio, una construcción que gracias a la gobernadora Claudia Pavlovich se pudo realizar en beneficio de la escuela, en beneficio de cerca de 200 alumnos y desde luego para toda la comunidad escolar, muchas felicidades por eso”, señaló.

Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora, mencionó que los proyectos productivos que se entregaron en esta gira ayudarán a mejorar la economía de las y los beneficiados, así como de los municipios en donde fueron entregados.

“Estas herramientas de trabajo para ustedes es para que sigan saliendo adelante como mujeres con sus situaciones familiares y personales, haciendo lo mismo que hacían, ser entusiastas, fuertes, saliendo adelante, pero ahora con unos instrumentos con herramientas de trabajo que la gobernadora ha gestionado, como una parte bien importante de su gobierno con estos proyectos productivos, para que sigan saliendo adelante y además contribuyan a la economía de este municipio”, destacó.

Yazmina Anaya Camargo, titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, explicó que todas las alumnas y alumnos que solicitaron su beca recibieron respuesta positiva, lo que refrenda el compromiso del Gobierno Estatal en favor de la educación de niñas y niños en Sonora.

“El compromiso de nuestra gobernadora es seguir apoyando a quien más lo necesita y a quien más lo merece, y las becas están llegando a todos los niños que son alumnos de excelencia o que tienen alguna vulnerabilidad”, comentó.

Presentes: Alejandro Molina Salazar; María Eloina Lugo Méndez; Delfina Lilian Ochoa; Celia Nares Loera; y Juan Francisco Huguez Martínez, presidentes municipales de Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi y Baviácora.

Además de Alberto Flores Chong, coordinador estatal de Protección Civil; Gloria Valenzuela Canizales directora de la primaria José Antonio Villa en Banámichi; Antonio Cruz Casas, titular de Cedis y enlace del Gobierno del Estado con Banámichi; Teresita Sánchez Nava, directora de la escuela primaria estatal 10 de Mayo; Luis Ernesto Monroy, enlace del Gobierno del Estado en Huépac; Ana Maldonado Rivera, directora de la escuela primaria Guadalupe Victoria en San Felipe de Jesús; Manuel Olea Ruiz, enlace del Gobierno del Estado en San Felipe de Jesús; Manuel Andrade Villa, director de la escuela primaria General Francisco Contreras en Aconchi; José Alfredo Jiménez, director de la secundaria número 26 en Baviácora; y la regidora por Baviácora, Lourdes Cruz.