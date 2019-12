Del 28 de diciembre al 1 de enero López Obrador tomará vacaciones

Compartir ! tweet





En este periodo vacacional de fin de año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que se tomará unos días en los que no tendrá actividades públicas, mientras que el 25 no habrá «mañanera».

Este viernes, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal indicó que saldrá a partir del 28 de diciembre y regresará hasta el 2 de enero, es decir que tomará cinco días de vacaciones.

López Obrador dijo que trabajará hasta el 24, cuando dará un mensaje con motivo de Navidad, mientras que el 25 no habrá conferencia de prensa matutina.

El jueves 26 y viernes 27 de diciembre todavía tendrá actividades, pero a partir del sábado 28, “voy a salir y nos vamos a volver a encontrar el 2 en la mañana” para su habitual conferencia de prensa “mañanera”.