Destacan reducción de deuda externa por plan de austeridad

* El presidente Andrés Manuel López Obrador descartas alzas en la materia; disminución pasó de 44.9% del PIB a 44.1%; Fox, Calderón y Peña Nieto dejaron déficit, afirma

No se incrementará la deuda externa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al explicar que cerrará este año en un 44.1 por ciento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

Dijo que en términos reales, su antecesor Enrique Peña Nieto fue el que más se endeudó, al dejar un déficit de 10 billones 600 mil millones de pesos.

“Hicimos un compromiso de que no aumente la deuda (externa), hasta el 16 de diciembre era del 44.1 por ciento con respecto al Producto Interno, no vamos a pasar del 44.9 por ciento”, afirmó en su conferencia matutina de este jueves.

Explicó que en términos reales los gobiernos anteriores dejaron una deuda externa que al término de la administración de Vicente Fox fue un billón 700 mil millones, con Felipe Calderón aumentó a cinco billones 200 mil millones, y en el caso de Enrique Peña Nieto fue de 10 billones 600 mil millones de pesos.

Al mostrar una gráfica, el mandatario detalló los montos citados que cada uno de los expresidentes dejó como déficit en las arcas nacionales.

“El compromiso de nosotros es que se pueda sostener ese porcentaje en términos reales y si podemos bajarla, pero no aumentarla, por eso la austeridad, por eso el combate a la corrupción, de no endeudar al país porque significaría destinar más recurso del presupuesto en el pago del servicio de la deuda y ya estamos pagando muchísimo de intereses”, puntualizó.

Agregó que el fortalecimiento del peso frente al dólar contribuye a reducir levemente el débito que tiene el país.

“Cuando el peso se fortalece bajamos nuestra deuda, se reduce aunque sea un poco, esta semana nos ha ido muy bien porque ha estado el dólar a menos de 19 pesos, a 18.96 para ser exactos. Entonces está muy bien el peso y esto también ayuda para no pagar tantos intereses”, finalizó.