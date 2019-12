DEBUTA EN SALA DE CABILDO LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL CAJEME

Compartir ! tweet





* Inscrita en el programa Jornadas por la Paz, se estrena la orquesta con sobresaliente repertorio musical

Conformada por 80 estudiantes de educación básica y 7 maestros, la Orquesta Infantil y Juvenil Cajeme se estrenó en la sala de cabildo, donde las niñas, niños, jovencitas y jovencitos dieron muestra de las habilidades musicales que vienen puliendo desde octubre, mes en que se conformó la agrupación.

El Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, funcionarios, regidores y padres de familia se deleitaron con el concierto y fueron testigos de los progresos a los que han llegado los integrantes de la Orquesta y Coro Juvenil Cajeme, quienes con la confianza que da la experiencia adquirida en tres meses, tocaron y cantaron piezas musicales y vocales, de distintos géneros y grados de dificultad.

«Al observar los rostros de los niños, de los jóvenes y de cada uno de los maestros que se han involucrado en este proyecto, nos damos cuenta cual es la verdadera esencia de nosotros y de este proyecto en una perspectiva de la construcción de la cultura de la paz, tenemos mucho talento, tenemos mucho que ofrecer, ofrecernos a nosotros mismos y ofrecerle al mundo», manifestó Mariscal Alvarado después de disfrutar del cuadro musical.

Agregó que estos jóvenes músicos son la inspiración a muchos jóvenes más, y que como unos verdaderos motivadores, los canalicen con su ejemplo haciéndoles ver que hay alternativas diferentes en cómo usar el tiempo libre y juntos hacer realidad una cultura por la paz; está demostrado, dijo, que la música y toda expresión cultural, deportiva y educativa son el camino que ha recuperado personas y descubierto talentos que no se sabía que se tenían.

El concierto se escuchó ante una repleta sala de cabildo y tuvo una duración de más de una hora, en la que los asistentes e invitados especiales, además de nutrirse con explicaciones humanitarias, ofrecidas por el Director Eloy Alejandro Herrera Nakato, permanecieron en sus lugares y se deleitaron con piezas como la introducción al Concierto de Aranjuez, México de noche, La Llorona, Popurrí Mexicano, Popurrí Sonorense y Marcha de los Santos, está última con un arreglo de rock and roll, todas de excelente interpretación que motivaron la ovación general de la audiencia.

El Director de la Orquesta Eloy Herrera Nakato agradeció a las autoridades municipales y los directores de las escuelas secundarias que hicieron posible este proyecto musical; añadió que la idea central no es formar músicos, sino hacer mejores seres humanos, en ese sentido, invitó a la niñez y juventud de del municipio, así como a los adultos, que se sumen al proyecto para engrandecerlo y que Cajeme tenga el orgullo de contar con una orquesta reconocida a nivel estatal y nacional, incluso internacional.

«Estos muchachos que ustedes ven aquí, ahorita los están viendo y yo sé que están ante la expectativa de a ver y tocarán, cómo tocarán, qué irá a pasar, les quiero decir que antes que todo estos son excelentes seres humanos como no se imaginan, y de veras se los digo de todo corazón porque ellos lo saben», mencionó el Director.

Estuvieron presentes, el Director de Educación Municipal, Leonel Acedo Félix; el Director de Cultura Municipal, Ismael Serna Hernández; la regidora Alma Aurora Preciado y Pamela López, en representación del diputado Raúl Castelo Montaño, quienes hicieron las gestiones para la conformación de la orquesta; así como invitados especiales, funcionarios y regidores.