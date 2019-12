BENEFICIÓ OOMAPASC ESTE AÑO A MÁS DE TRES MIL USUARIOS CON PROGRAMA CONGELA Y CANCELA TU ADEUDO

Compartir ! tweet





Cerca de 3 mil 500 familias fueron beneficiadas este año con el programa Congela y Cancela tu Adeudo, Ponte al Corriente del OOMAPAS de Cajeme, a quienes se les dio seguimiento y se incorporaron al padrón de usuarios cumplidos del organismo operador.

El programa arrancó el 24 de abril del año en curso y concluyó el 31 de agosto, pero los usuarios inscritos continúan con sus pagos y se les dio seguimiento para evitar que vuelvan a caer en adeudos, con lo que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme, recupera esos ingresos y se pueden hacer más trabajos a beneficio de la población.

A la fecha, el OOMAPAS de Cajeme ha recaudado 7 millones 502 mil 650.71 pesos a partir de los pagos de los 3 mil 495 usuarios inscritos en el programa, quienes continuarán con sus aportaciones en el transcurso del 2020.

El Director General de la paramunicipal, Roberto Gamboa García, explicó que el programa consistió en dar un pago inicial de entre un 10 a un 20 por ciento, dependiendo de cada caso, para congelar su adeudo, y a partir de ahí el usuario sólo debe cumplir con sus pagos mensuales del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y cada tres meses se bonifica el 25 por ciento del total de la deuda, con la oportunidad de eliminarla hasta en un 90 por ciento, lo cual obedece a la política sensible del Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, de velar por la población que menos tiene.

“Este fue un programa pensado en quienes menos tienen, conforme la instrucción de nuestro Presidente Municipal, y hubo personas que se acercaron y aprovecharon el beneficio para su familia, con ello se incorporaron al padrón de usuarios cumplidos”, señaló.

Este fue uno de los programas de bonificaciones que se tuvo durante el transcurso del año junto con “Vamos Juntos Micha y Micha”, éste último se mantiene vigente y tiene su fecha límite de registro el próximo sábado 21 de diciembre.

Gamboa García añadió que a partir del año entrante ya no habrá más bonificaciones para usuarios morosos, sino que se tendrán esquemas de créditos por hasta diez años en el que pagarán la totalidad de sus adeudos.

“Hay que aclarar que ya no vamos a tener bonificaciones, los únicos descuentos que van a seguir son los del diez por ciento para usuarios cumplidos y el 30 por ciento para los usuarios que paguen la anualidad completa en base a su historial de consumo”, concluyó.