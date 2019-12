Politica Regional

Compartir ! tweet





Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazaran? El contrincante a vencer no es Morena ni Durazo, sino AMLO

Lo ideal es que no haya un enfrentamiento entre los partidos y aspirantes; el gran daño de la 4T a Sonora se pagará en las urnas

El borrego de nuevo pudiera quedar como la novia de rancho; hay indicativos y señales de que de nuevo se empujará a Sylvana

El PRI está en la retaguardia y , para volver a ser la primera fuerza retadora del puntero Morena, requiere de Sylvana Beltrones Sánchez, pues Ernesto Gándara Camou, no ha podido conseguir la aquiescencia de la dirigencia del partido, misma que se encuentra bajo la impronta de Claudia Pavlovich y Manlio Fabio Beltrones , al Borrego Gándara solo lo siguen sus amigos de siempre y, el grupo de Armando López Nogales y, el Dr. Samuel Ocaña Garcia.

Por otra parte con la escisión en el PAN, tras la salida de Margarita Zavala y Felipe Calderón y, la creación de su partido México Libre y, luego tenemos la debacle que significa la detención de Genaro Garcia Luna en los EU, -por cierto vemos que ya no twitean los ex presidentes Vicente Fox Quezada, ni Felipe Calderón Hinojosa.

Y, para rematar observamos la pésima imagen que han dejado lideres panistas como; Diego Fernández de Ceballos, Antonio Lozano Gracia, Eduardo Medina Mora, Javier Lozano , Santiago Creel Miranda y Fernando Gómez Mont, por lo que su precandidato Toño Astiazaran Gutiérrez, disminuyen sus posibilidades de ser el RETADOR del PUNTERO Morena en 2021.

Es aquí donde entra la figura de Ricardo Bours Castelo y el partido Movimiento Ciudadano, que lo puede proyectar para ser el gran retador del PUNTERO, que es el partido oficial, Morena, pero esto, solo si el PRI se escinde entre Beltronistas y Gandaristas, explica muy detallada e inteligentemente, el analista politico y mejor abogado, Antonio Javier Aragón Salcido, de gratos recuerdos de un servidor cuando trabajabamos en El Imparcial, allá en Hermosillo,

A este respecto, nuestro buen amigo refiere en su columna de Dossier Político (Arturo el Chapo Soto Munguía). 12/12/2019: “Por cierto, Ricardo ( Bours Castelo) sigue haciendo política, acercándose a diversos liderazgos de todo tipo, pero especialmente del PRI. En Hermosillo, por ejemplo, comienzan a ser cada vez más frecuentes las imágenes en las que aparece ( Ricardo Bours Castelo) departiendo con gente de la estructura que en tierra manejó el ex alcalde Maloro Acosta ( Gutiérrez) .

De ahí que la disputa por quien será el RETADOR, en un esquema de plesbicito vs del puntero Morena, es algo nodal, pues sería o bien Ricardo Bours Castelo y, el MC, o bien Sylvana Beltrones por el PRI, o una Coalición con un candidato de unidad . De momento no se ve otra solución a este dilema. Es el caso que Sylvana aparece ya muy bien situada en las encuestas de opinión para 2021. Que guardado se lo tenían. Hay señalar que por todos lados hay buenas estrategias y tácticas.

Lo cierto es que la gente en Sonora se expresa bien de Sylvana (Díaz Brown) Beltrones Sánchez, la senadora y joven política esta colmando y con creces las expectativas políticas de la ciudadanía, pero además es innegable que le beneficia la equidad de género que prevalece en el Estado y el País

Tanto se ha fortalecido Sylvana que ya están golpeando a Manlio por el resultado de la elección de Chihuahua en 2016. Pero lo cierto es que Manlio en modo alguno es un truhan, o veleidoso conspirador, para mí, no es un santo, pero si, Beltrones sin duda, es un verdadero estadista y parlamentario