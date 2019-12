Segob se reunirá con UIF por triangulación millonaria de García Luna

Compartir ! tweet





* La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que en su dependencia exista aún algún funcionario relacionado con el exsecretario de Seguridad

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció haberse enterado por los medios de comunicación de la supuesta transferencia que hizo su dependencia en el pasado por más de 2 mil millones de pesos a cuentas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, que hoy dio a conocer Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Señaló que una vez que hable con el funcionario revisarán la documentación que pudiera obrar en los archivos de la dependencia a fin de coadyuvar en la investigación.

Hasta ahorita no tengo conocimiento, pero yo creo que después de esta investigación que está haciendo la UIF vamos a tomar cartas en el asunto para saber en qué época y cómo se hicieron las transferencias y coadyuvar en lo que podamos con la Unidad de Inteligencia Financiera”, señaló.

Dijo que aunque por la secrecía de la investigación pudiera no habérsele puesto en conocimiento, solicitará al fiscal Nieto que antes de revelar este tipo de casos que atañen a la Segob la busque para intercambiar información.

Exactamente, yo también le voy a decir que me comunique antes de salir a dar otra información, que la tenga yo de primera mano por parte de él”, dijo.

La secretaria Sánchez Cordero descartó que estas transferencias se hubieran realizado al menos durante la administración de Alfonso Navarrete Prida, quien dejó en orden la dependencia para el cambio de gobierno.

Él realmente se hizo cargo de muchísimas de las deudas de la Segob y trató de ordenar lo mejor que pudo esta Secretaría para el cambio de gobierno, eso sí lo tengo que decir”, comentó.

Por otro lado, la responsable de la política interior descartó que en su dependencia exista aún algún funcionario que hubiera estado relacionado con Genaro García Luna.