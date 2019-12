‘Vamos por involucrados directamente con García Luna’: Durazo

Compartir ! tweet





* El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se busca establecer una posible red de complicidades con el ex secretario de Seguridad Pública

En las investigaciones para establecer una posible red de complicidades con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se busca a quienes tuvieron un involucramiento directo, sin afectar derechos de actuales servidores públicos, afirmó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

No se lastimará el derecho indebidamente, el derecho de ninguna persona, vamos por aquellos que realmente hayan formado parte de una red de complicidades, de una red de protección política, que hayan tenido una participación o un involucramiento directo con el ex secretario de Seguridad”, dijo el funcionario.

Durazo fue entrevistado luego de la instalación formal de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales, en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El titular de la dependencia indicó que se está recopilando la información necesaria y, a partir de los grupos de cooperación binacional, se aportarán los elementos que se consideren necesarios a las autoridades de Estados Unidos para el juicio que se realizará en contra de García Luna.

Estamos en el acopio, nuestro ofrecimiento es abierto con las autoridades norteamericanas, tenemos diversos grupos de colaboración binacional con ellos, y por esos conductos se irá dando el intercambio de información.

También hemos hecho el ofrecimiento a la Fiscalía General de la República para aportarle cualquier cosa que estime conveniente de nuestra parte”, dijo Durazo.