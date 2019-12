Cristina Rascón Castro, es ganadora del Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2019

Compartir ! tweet





Alejandro Serrano gana el Premio Literario de Primarias

Hermosillo, Sonora, diciembre 17 de 2019.- Para reconocer y exaltar su compromiso con el desarrollo de las artes y la cultura del estado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó a la maestra Cristina Rascón Castro, el Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2019.

Acompañada por Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura (SEC); Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC); y Alejandro Aguilar Zeleny, integrante del Comité Dictaminador, la mandataria estatal destacó la labor de la ganadora, que a través de su trayectoria ejemplar fortalece el desarrollo de la cultura y el arte en Sonora.

“Para mí es un honor haber establecido este premio y un privilegio, la oportunidad de entregarlo a gente como Cristina que ha trabajo mucho, sobre todo en el tema de lenguas, en interpretación, en escritura”, enfatizó al entregarle el reconocimiento y un apoyo económico de 100 mil pesos a la galardonada.

Así como la ganadora de este año, se reconoce el esfuerzo de quienes dieron su vida por promocionar la cultura y el arte sonorense, como el caso de Raquel Padilla, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, por eso la intención de establecer el Premio Sonora a la Cultura y las Artes, para distinguir a las figuras de la sociedad civil que hacen esta entrañable labor.

“Todos los que estamos aquí en la vida terrena tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, por todos aquellos que partieron en una lucha que ya no están con nosotros, pero que nos dieron un ejemplo, en todos los niveles, en todos los sentidos; hay que seguir luchando por mejorar esta sociedad y por ser una sociedad más justa, más equilibrada y sin duda, la cultura y el arte es un instrumento muy importante para lograrlo”, afirmó.

Además, durante el evento que se realizó en Palacio de Gobierno, la mandataria estatal distinguió al niño Alejandro Serrano, ganador del Premio Literario de Primarias, a quien le entregó su reconocimiento, y lo invitó a seguir esforzándose para alcanzar sus metas y sueños.

Cristina Rascón Castro agradeció a la gobernadora Pavlovich por su apoyo hacia la cultura y las artes, y señaló que, al conseguir este reconocimiento, enaltece a todos aquellos que diariamente luchan por el desarrollo de la cultura y el arte en el estado, en México y el mundo.

“Si algo he aprendido trabajando con escritores de otros países en Japón, en culturas comunitarias indígenas mexicanas, es que un individuo no está completo si no es parte de su comunidad, yo recibo este premio, pero también doy voz y lo recibo en nombre de promotores y escritores que todos los días en Sonora se levantan y le llevan libertad a la gente”, dijo.

Por su parte, Mario Welfo Álvarez Beltrán indicó que por segunda ocasión el Gobierno del Estado reconoce el esfuerzo y exalta a las y los sonorenses, residentes u organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades o procesos artísticos y culturales, comprometidos con el desarrollo de la cultura y las artes del estado.

“Este reconocimiento busca proyectar a personas que quizá desde una trinchera discreta, con su labor artística diaria aportan extraordinarios elementos para el desarrollo humano y social de nuestra sociedad, y es así como reconocemos a veces que las limitaciones propias de las respectivas profesiones no pueden distraer del objetivo que es abonar paz y sensibilización humana”, mencionó.