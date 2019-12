Premia Gobernadora mejores prácticas, innovación y eficacia de servidores públicos

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, diciembre 16 de 2019.- La participación de los servidores públicos y su aporte a soluciones con creatividad, conocimiento y colaboración fue reconocida por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante la premiación a las Mejores Prácticas, Innovación y Gobernanza Eficaz, las cuales están respaldadas por instituciones de educación superior, organismos de la sociedad civil y la iniciativa privada.

La mandataria estatal agradeció a cada uno de los participantes en las 265 prácticas inscritas, ya que cada uno aporta siempre el extra en el ejercicio de sus funciones para innovar y dar la mejor atención a los ciudadanos en las dependencias.

“Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos, han sido sin duda tiempos difíciles, tiempos de muchos retos, tiempos de innovar, de sacar la casta, de ver como sí, no como no, y para eso estamos aquí, para ver como sí sacamos adelante al estado, para ver como sí innovamos, para saber cómo sí hacemos mejor las cosas, para saber cómo le decimos a los sonorenses: aquí estamos y somos servidores públicos orgullosos de serlo y estamos sirviendo a Sonora, felicidades a todos ustedes”, aseveró.

Por haber presentado un mayor número de proyectos, recibieron mención honorifica Miguel Pompa, secretario de Gobierno; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, y José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura.

Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; destacó que las prácticas participantes deben de perdurar más allá de la administración, para convertirse en un legado para los ciudadanos.

“Cada buena práctica no podía nacer y morir en esta administración, cada buena práctica debería reconocerse, documentarse, y convertirse en un patrimonio para los sonorenses y para el resto de las generaciones”, señaló.

Presentes: Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General; Arturo Fernández Díaz González, presidente de Coparmex Sonora Norte; Ana Karina Maldonado Andrews, presidenta de CMIC Sonora; Juan Poom Medina; rector del Colegio de Sonora; Aquiles Fuentes Fierro, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; Alberto Haaz Díaz, presidente del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Administración Pública.

Pablo Wong González, director general del CIAD; Francisco Cuevas Sáenz; comisionado presidente del ISTAI; Arturo Díaz Monge, presidente del Consejo Directivo ¿Hermosillo Cómo Vamos?; Gerardo Vázquez Falcón, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora; Enrique Velázquez Contreras, rector de la Universidad de Sonora; y Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Prácticas ganadoras

-Gobierno cercano y accesible

Primer lugar: Regalo de la vista (Club Rotario Hermosillo-Pitic)

Segundo Lugar: Radio y estudio Creson (Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora)

Tercer lugar: Jornadas de retinopatía diabética (DIF Sonora)

Mención honorífica: Pre inscripciones en línea en educación básica ciclo 2019-2020 (SEC)

-Gobierno eficiente y eficaz

Primer lugar: Educatrónica construye mi futuro (SEC)

Segundo lugar: Implementación y fortalecimiento de la estrategia estatal en favor de la lactancia materna (Secretaría de Salud Pública)

Tercer lugar: Prepa Sonora ingreso a la educación Media Superior (SEC)

Mención honorífica: Programa internacional embajadores de la ciencia Sonora (SEC)

-Gobierno transparente e íntegro

Primer lugar: Portal Becas Sonora (Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora)

Segundo lugar: Cuentas claras Sonora (Secretaría de Hacienda)

Tercer lugar: Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (ISC)

Mención honorífica: Programa de integridad, prácticas éticas y buen gobierno (Secretaría de la Contraloría General del Estado)

Mención honorífica: portal tuobra.mx (Secretaría de la Contraloría General del Estado)