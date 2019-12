MEJORA AYUNTAMIENTO VIALIDADES PARA EFICIENTAR MOVILIDAD A TRAVÉS DEL PROYECTO DE PARES VIALES

Compartir ! tweet





Con el propósito de contar con una ciudad que se caracterice por tener una infraestructura funcional y de vanguardia, mediante el trabajo coordinado con diferentes dependencias, desde hace ocho meses el Ayuntamiento de Cajeme ha realizado estudios de factibilidad para que la obra pública sea acorde al crecimiento y la movilidad que requiere el municipio, en este sentido se creó el proyecto de Pares Viales en la localidad.

El Secretario de Desarrollo Urbano, José Carlos Galindo Gutiérrez, señaló que, junto con el IMIP, y complementado con estudios de anteriores administraciones, se planteó la importancia de contar con plan de movilidad urbana que atienda las necesidades de sus habitantes para desplazarse con facilidad y accesibilidad a cualquier punto de la localidad, no sólo en lo concerniente al flujo vehicular, sino a la disponibilidad ordenada del transporte público, los ciclistas, motociclistas, peatones y toda forma de interacción que implica habitar en una ciudad.

Es por ello, dijo, que se inician hoy los trabajos de señalización y rehabilitación de la carpeta de rodamiento para que la calle Quintana Roo se convierta en un par vial de norte a sur, desde el Bordo Nuevo a la calle 200, con cuatro carriles de circulación y una ciclovía y que se sume a los pares viales ya existentes, pero aún no terminados, como son las calles California, Coahuila, Tabasco, Jalisco y Sufragio Efectivo.

El Director de Control y Seguimiento de la Obra Pública, Francisco Coboj García, indicó que este cambio no es una imposición, ni es algo improvisado, sino que atiende a necesidades de urbanismo y se da respuesta a la solicitud de la ciudadanía.

«Este proyecto contempla cuatro rubros muy importantes que van a venir a dar el punto exacto a la movilidad de la ciudad, es la señalética en su primer punto, la pintura en guarniciones y carriles, vialetas antireflejantes para el carril de bicicletas y sincronización de los semáforos, que ya estamos trabajando en ello, todas las calles de los pares viales van a quedar con los semáforos sincronizados».

Agregó que para volver más funcional este proyecto vial, se rehabilitará la carpeta de rodamiento en cada uno de los ejes viales, a la par que se trabajará en un plan emergente de bacheo y recarpeteo en las calles principales, por donde circulan las rutas del transporte y los accesos a las colonias.

Por su parte, la regidora Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Rebeca Godoy Rodríguez, afirmó que este es el proyecto más fuerte que tiene esta administración en cuestión de infraestructura y movilidad, por lo que se hace un gran esfuerzo para dar respuesta a las necesidades de vialidad.

«Tenemos una falta de movilidad a pesar de contar con una ciudad que está muy bien trazada, de repente nos hemos vistos envueltos en problemas de tránsito o de tráfico que no teníamos antes y lo que se busca es organizar y dar orden a los ejes viales», mencionó la regidora.

Las autoridades manifestaron que la primera parte del proyecto, mismo que contempla la calle Quintana Roo y California, de la 200 al dren Bordo Nuevo, así como Tabasco y Coahuila de la 200 a la Cananea, se concluirá en febrero, por lo que una vez instalada la señalización en cada crucero, se hará una campaña informativa para la ciudadanía; además que cada crucero contará con la presencia de elementos de Tránsito para guiar a los automovilistas, en tanto que la gente se acostumbre a la nueva forma de circulación.

Después se instrumentarán las mismas medidas para que las calles Norte, Cananea, Guerrero y No Reelección se conviertan en pares viales y contribuir a contar con mayor fluidez en la movilidad.