López Obrador ordena investigar a colaboradores de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que ordenó investigar a los colaboradores de Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien fue detenido en Estados Unidos acusado de tráfico de cocaína, cohecho y coparticipación en delitos contra la salud.

Ya giré instrucciones para que se haga una revisión al actual gobierno, quiénes participaron y estuvieron en el equipo de García Luna, quiénes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que los hay”, comentó.

El presidente reiteró que no se va a tolerar la corrupción ni en su familia.

Para fuera, para fuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y está escrito, no se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia”, dijo.

¿DE QUÉ FUNCIONARIOS ESTÁ HABLANDO EL PRESIDENTE?

Se habla, de entrada, del general Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio fungió, entre 1994 y 1999, como adscrito de la Secretaría de la Defensa Nacional al entonces Cisen, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ahí, le reportaba al titular del Grupo Institucional del Cisen, Genaro García Luna.

Otro funcionario sería Vidal Díaz Leal Ochoa, él es actualmente titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, pero en la gestión de García Luna ocupó dos altos puestos, fue el coordinador de la Policía Federal en Chihuahua, de 2008 a 2010 y fue en 2011 titular de la Policía Federal Ministerial, de la Secretaría de Seguridad Pública, la entonces AFI.

Un tercer funcionario de alto rango, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, actual titular de la Coordinación de Métodos de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. El señor Gallo Gutiérrez fue entre 2008 y 2010 coordinador de la Policía Federal en Nuevo León y un cuarto funcionario, Omar García Harfusch, el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, él ocupó diversos cargos en la época de García Luna. Por ejemplo, en 2011 fue nombrado director general de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, si bien el señor García Harfusch no es ahora parte del gabinete federal, sí estuvo en un alto rango de la Fiscalía General de la República este año.

Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, dijo que va a atender la solicitud del presidente, y que va a depurar a todo el personal que pudiera tener algún vínculo administrativo o político con Genaro García Luna. Dijo que tiene ubicadas las áreas donde se encuentran estos mandos o funcionarios de alto nivel, en los organismos de inteligencia y en la Policía Federal.