VAN ALCALDES Y LEGISLADORES POR UN PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALISTA PARA EL 2020

* Con el apoyo del consenso ciudadano buscan reorientar el presupuesto 2020 para atender prioridades en los municipios

En reunión de análisis celebrada en la capital del Estado, Presidentes Municipales y diputados locales de Morena forman un bloque para que, con el apoyo ciudadano, se incrementen las partidas del Presupuesto de Egresos del Estado para inversión de la obra pública y con ello atender las necesidades más apremiantes en los municipios de Sonora.

Bajo los principios normativos de no comprometer las finanzas públicas con endeudamientos, no incrementar ni crear nuevos impuestos y reorientar el gasto público con criterios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción, los Alcaldes y Alcaldesas de Sonora, en unión con los legisladores locales, apuestan por un presupuesto de egresos cien por ciento municipalista y responder a las demandas más sentidas de la ciudadanía.

«Se trata de establecer una estrategia consensuada ante el Congreso del Estado con el fin empujar un incremento a las partidas para inversión y disminuir el gasto corriente, con el fin de que la distribución del proyecto del presupuesto de egresos que presenta el ejecutivo, sea más equitativo, sensible y responsable, sin afectar las finanzas públicas y dar respuesta a la necesidades de infraestructura urbana y social en cada uno del municipios», manifestó el Alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

Los asistentes a la reunión coincidieron en que, para lograr una redistribución de los recursos, es importante presentar proyectos de inversión concretos y viables para que la obra pública requerida sea una realidad en cada localidad y que deja en claro que los intereses ciudadanos están sobre los intereses partidistas.

En ese sentido, serán los legisladores locales quienes presenten los argumentos y proyectos municipalistas ante las diferentes fracciones parlamentarias, a fin de que, en Sonora, y el país, los Presupuestos Municipalistas se conviertan en tendencia que marque el camino para cumplirle a la ciudadanía, mediante una distribución justa de los recursos que la Federación envía al Estado.

Participaron, las Alcaldesas de Benito Juárez, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Flora Lina Mungarro Garibay, María del Rosario Quintero Borbón y Patricia Zulema Magallanes Lugo respectivamente, el Presidente Municipal de Etchojoa, Judas Tadeo Mendívil; así como los Diputados Locales Ernestina Castro Valenzuela, Raúl Castelo Montaño, Diana Platt Salazar, Martín Matrecitos Flores, Yumico Yerania Palomarez Herrera, Rosa maría Mancha Ornelas, y Roberto Ortega Torres.