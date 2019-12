Realizan Muestra Gastronómica Sonora 2019: Proteína de dos aguas a tu mesa

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, diciembre 11 de 2019.- En un manjar de sabores de diferentes platillos elaborados con pescados y mariscos de la región, se desarrolló la Muestra Gastronómica Sonora 2019: Proteína de dos aguas a tu mesa, para impulsar a productores de la entidad, informó Jorge Guzmán Nieves.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos y Pesca (Sagarhpa), explicó que esta muestra gastronómica se realizó en coordinación con la Secretaría de Economía; la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

Guzmán Nieves, señaló que ese evento es de gran importancia porque le abre espacios y áreas de oportunidad a los productores sonorenses, de colocar su mercancía que por años ha producido y que no se ha establecido en la localidad como: La Medusa Bola de Cañón, Merluza, Almeja Generosa, Bagre, Tilapia y Curvina.

“En estos tiempos resalta cómo el consumidor va teniendo nuevos hábitos de cómo alimentarse, donde también ahora observamos que hay productos que tienen años de estar produciéndose y sin embrago, el consumo per cápita no ha tenido el crecimiento que pensamos que debe de tener”, dijo.

Omar Guillén Partida, subsecretario de Impulso a la Comercialización de la Secretaría de Economía, indicó que esta degustación además de dar a conocer los productos regionales del mar de Sonora, ayuda a los empresarios locales a encontrar nuevos productos y a los jóvenes a vincularse con el sector restaurantero.

“Cuáles son los objetivos que queremos: se promueven los productos pesqueros; queremos impulsar la comercialización de nuestros productos pesqueros y se promueven nuestros talentos de las universidades y se demuestra la calidad de cada uno de nuestras universidades y nuestros alumnos”, enfatizó.

Por su parte, Adalberto Calderón Trujillo, rector de la UTH, resaltó que la Muestra Gastronómica Sonora 2019: Proteína de dos aguas a tu mesa, es un ganar-ganar para todos los involucrados, sobre todo gana Sonora, porque el trabajo en todas estas áreas fortalece el desarrollo económico y académico de la entidad.

“Al mencionar que gobierno, productores y academia han unido esfuerzo para dar forma a esta muestra, lo hago porque tengo presentes las instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el trabajo en equipo nos va a unir y nos hace más fuertes”, aseguró.

En el evento se contó con la participación de la UTH; Ceuno; Universidad del Valle de México; Durango Santander e Instituto Hermann Hesse, las cuales prepararon tres recetas, una de ellas correspondió a un menú infantil; las universidades trabajaron sus platillos en equipo, un profesor y cinco estudiantes.

Presentes: Juan Pablo Miranda Verduzco, subsecretario de Pesca y Acuacultura; Edwin Beraud, coordinador de Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Franquicias, de la Secretaría de Economía; Carlos Bustos Ochoa, director de Proyectos y Mejoras Institucionales, de la Secretaría de Educación y Cultura.

Además, Sonia Martiza García Amézquita, presidenta Canirac; Lorena Robles Ruiz, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson).