Mineras, políticos y agrotitanes, amos y señores del agua de Sonora

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene registrados en Sonora 23 mil 281 títulos de concesión para aprovechamiento y explotación de aguas nacionales subterráneas, superficiales, descargas residuales y de zona federal, todas para uso urbano, agrícola o industrial, que amparan un gasto anual de 2 mil 147 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a 24 mil veces el volumen de agua autorizado anualmente para trasvasar de la presa El Novillo a la capital de Sonora, vía acueducto independencia.

Los más de 23 mil derechos de agua concesionados expedidos y registrados por la CONAGUA con permisos anexos para la explotación hídrica de uso agrícola, pecuario, industrial, doméstico, público urbano y acuícola, tienen como fuente de abastecimiento los cuerpos superficiales, depósitos o escurrimientos naturales del vital líquido, así como en mantos acuíferos, es decir, los abastecimientos del subsuelo.

De las aguas nacionales superficiales de las cuencas de Sonora el universo de licencias para su aprovechamiento alcanzan los mil 924 títulos de concesión vigentes, que contienen a su vez mil 964 permisos anexos; entre ambas figuras permisivas amparan un volumen total de extracción de 2 mil 786 millones de metros cúbicos de agua anuales, en mayor cuantía para uso agrícola; en tanto que la cantidad de agua subterránea permisionada para usufructo de personas físicas, morales o propietarios sociales para uso agrícola dentro de la geografía sonorense alcanza los nueve mil 124 millones de metros cúbicos del vital líquido al año.

Del total de derechos legales sobre la explotación de aguas subterráneas para riego parcelario vigentes, solo un reducido universo de 200 concesionarios de Sonora poseen derechos plenos para extraer el recurso en volúmenes por arriba del millón de metros cúbicos anuales, en tanto que unas 23 mil concesiones amparan extracciones mucho menores al millón de metros cúbicos de agua al año.

Baste esto para demostrar la desproporción del principio democrático que debe imperar en la distribución de la riqueza de recursos naturales propiedad de la nación que tutelan los tratados internacionales a los que México está suscrito, además en la carta magna de México y normas secundarias que regulan la gestión, disposición y distribución de los bienes hídricos mexicanos para beneficio de las colectividades y entre los que menos posibilidad tienen de acceder a ellos.

Más aun, al hecho de que quien mayor capacidad permisiva tiene para disponer de las aguas nacionales para su aprovechamiento y usufructo, goza en igualdad de circunstancias de las prerrogativas que ofrece el gobierno sobre los que menor capacidad de acceso al recurso poseen, esto es, la graciosa exención del pago por volumen del agua gastada, por cierto, todo en contrario al usuario doméstico, comercial e industrial, quien forzosamente tiende a cubrir grandes cantidades monetarias por facturación por el servicio de distribución del vital líquido.

Lo anterior, a pesar que la actividad agrícola a gran escala y altamente tecnificada constituye un usufructo más que lucrativo, al menos para quien es beneficiario de grandes volúmenes de agua para desarrollar proyectos exitosos, dado que los productos que cosechan quienes más capacidad hídrica poseen, por lo general, se destinan al mercado de exportación, por razones de calidad y garantía de éxito en la cosecha.

Aun así, al acaparador del agua nacional y de ingresos asegurados post cosecha se les condona el pago total por volumen consumido y por lo tanto logra mejores dividendos y altas utilidades para él, socios y empresa. A la vez, le garantiza competir en cualquier mercado del orbe por más agresivo que sea, ya que el insumo más caro en todo el mundo a él se le da a manos llenas y sin costo alguno lo que irremediablemente termina por abaratar los costos de producción y eleva la calidad de sus productos por la abundancia de riego.

Esto es así, porque los gobiernos y sus personeros de todos los tiempos y colores, han traficado impunemente con sus influencias y convertido al grupo hoy privilegiado con las aguas nacionales de Sonora, en una casta divina de potentados a quienes muy poco, o nada, les ha costado llegar al goce y disfrute pleno de uno de los recursos naturales no renovables más preciados por el hombre, a saber, propiedad de la nación,.

Pese a todo, a la nación y a las comunidades quienes viven en las cuencas hidrológicas no se le retribuye ni la décima parte de lo que le corresponde por el usufructo de la riqueza que encierra el aprovechamiento a bastedad de los recursos de la tierra.

Datos conservadores de organismos ambientalistas, entre ellos, la asociación nacional Agua para Tod@s A.C. han calculado que muy probablemente el 70 por ciento del total de la extracción anual de las aguas nacionales que se extraen o captan en todas las cuencas hidrológicas de Sonora, se hace bajo propiedad privada de un magro cinco por ciento del universo total de concesionarios y asignatarios de los derechos hídricos bajo administración de la CONAGUA.

Casi se podría pensar, que el organismo opera siempre a favor de unos pocos y a espaldas y contra una mayoría de productores agroalimentarios de bajos ingresos olvidados en la historia.

El reducido grupo de concesionarios dueños de los mayores volúmenes de aguas nacionales por lo general se agrupan en sociedades de producción rural, sociedades anónimas o empresas familiares donde cada miembro va coleccionado títulos de concesión que acumulados representan volúmenes exorbitantes de extracción.

No en balde es que estos acaparadores del agua gozan de un alto poder adquisitivo y de moderas y tecnificadas unidades de producción agroalimentaria en todas sus modalidades que poseen, además de tener una alta capacidad de gestoría de la que carecen los productores marginales a los que aquellos mantienen bajo esa condición de competencia productiva desigual.

En mucho, gracias a la cercanía que los acaparadores del agua han propiciado con el poder público y sus personeros en los tres niveles de gobierno, y del ente oficial sobremanera se han visto beneficiados, ya sea acercándoles obras de infraestructura hidráulica a su entidad productiva, incentivos para el desarrollo tecnológico de sus campos y unidades de producción, subsidios a discreción para los esquemas de preparación de la tierra, siembra, cultivo y cosecha, incluso, sobre la comercialización de éstas.

Además de otras subvenciones gubernamentales para adquisición de insumos y hasta deferencias fiscales mediante la condonación y reducción de compromisos contributivos.

Han gozado los agro acaparadores de las más extravagantes asistencias y caprichosos acompañamientos oficiales en su quehacer parcelario, ya sobre la gestión técnica del agua para sus centros de producción, ya con incentivos para instalar invernaderos de primer mundo en el mejor de los casos, o bien, para el desarrollo de capacidades productivas en su entorno empresarial y, por qué no, hasta estímulos a la comercialización de sus cosechas, si es internacional, aún más.

Nadie ha de negar que a los cercanos al poder público en la trinchera de la agroalimentación y de estos hacia aquellos desde la cosa pública, de uno y otro lado, se han colmado de muchos privilegios y canonjías pagaderas en el tiempo y en especie, caso de este de los títulos de concesión sobre derechos de aguas nacionales, que en Sonora, es más que evidente tal pacto postemporal.

Desde el gobierno, a los agro gandallas del agua se les ha puesto en charola de plata los mejores proyectos productivos con cargo al gasto público federalizado, o del gobierno estatal en turno, sin descontar que los programas sociales de subsidio los hicieron suyos desde su aparición misma, y así accedieron a cuanto estímulo aparecía en el entramado oficial; lo mismo la subvención con disfraz de “procampo”, “progan”, simplemente como “apoyo al campo”, incluso, gozaron del emblemático “combate a la pobreza alimentaria”, ningún componente programático fue despreciado por ellos y fueron todos bienvenidos a sus economías y pretensiones, pero despreciados para su práctica diaria como empresa a seguir de subsidiariedad en cadena.

Su transitar por la producción agrícola dista mucho de la situación que priva entre productores del sector social o pequeños agricultores o ganaderos alejados de la bendición y atención del político o funcionario de moda, como así ha sucedido históricamente en México y, en Sonora, ni se diga, quizá la región de México más desigual y donde más ancha esta la brecha entre dos campos disímbolos, además es la zona que con más desprecio se ha dado la espalda al modesto ejidatario, al parvifundistas o pequeño productor, a la hora de aterrizar políticas públicas en pro del desarrollo y crecimiento del sector, de Sonora y su gente.

Mas de las dos terceras partes de los productores del campo sonorenses ha carecido históricamente de la más mínima capacidad de organización colectiva, se les ha orillado a vender o rentar la tierra social, han sido despojados de su capacidad productiva sin ver crecer sus magras unidades de producción, generalmente impulsadas desde el ámbito familiar; sobre todo, les ha sido difícil, si no imposible, acceder a la tecnificación de sus surcos o de su modesto agostadero y, el obtener un crédito de la banca privada o de desarrollo, es tarea simplemente imposible; de remate, el pequeño productor no es dueño de una ración suficiente de agua nacional para potencializar su vida productiva.

A lo más, el pequeño productor sobrevive con un mínimo del insumo hídrico que le llega a cuenta gotas, por lo que –tristemente- no pocas veces terminan por sucumbir a las ambiciones ajenas y se ve en la penosa necesidad de mal vender o peor rentar todo, o parte, de su patrimonio social y familiar, por lo general, el mejor postor es el propio verdugo y el hidro-acaparador en potencia que lo acecha sobre su patrimonio para acrecentar el propio.

En Sonora, el acaparamiento de altos volúmenes de extracción de aguas nacionales subterráneas y superficiales se refleja en el paso cíclico de personajes que un día transitan por la vida político-partidista o inmersos en el servicio público de primer nivel y, el otro, se les ve investidos como prósperos hacendados nylon, y, a las primeras de cambio, están paseando como altivos agro titanes, cuando en realidad, son viles cosechadores de lo que sembraron con cargo al erario al que birlaron y ultrajaron como patrimonio colectivo de toda una sociedad.

Son los mismos que encabezan la lista de los acuifundistas del Sonora de hoy, incluso, quienes se han mantenido al margen del servicio público pero aun así, alcanzan a ser clasificados del lado de los acaparadores de títulos de concesión de aguas nacionales con oprobiosos fines de lucro y ambición desmedida y exacerbado gusto por enriquecerse medrando el patrimonio ajeno, incluso, el erario.

Mineras, primero envenenan y después acaban con el agua

No caminan muy alejados de la similitud de los agro gandallas algunos emporios industriales que llegaron estas tierras al reparto y depredación indiscriminada de los recursos naturales de la nación, entre ellos la gran minería que en Sonora ha mantenido un auge significativo en la última década, dado el alto potencial extractivo en metales como el oro, plata y cobre.

Además el estado es rico en presencia de otros elementos no metálicos de gran valor en el mercado internacional, entre ellos, el molibdeno, walllostonita, plomo, carbón mineral, grafito y más recientemente el litio, llamado a ser un elemento no mineral de basta presencia en el subsuelo sonorense y ambicionado por otras naciones.

Encabezan la lista de entidades privadas con actividad industrial que más volúmenes de agua extraen de cuencas subterráneas de Sonora la minera Buena Vista del Cobre, del poderoso Grupo México, con asiento en Cananea y Nacozari, en el noroeste serrano de Sonora. Este complejo minero posee 78 títulos de concesión con derechos de extracción hídrica por un volumen que ronda los 29 millones de metros cúbicos al año.

Tal cantidad representa casi una tercera parte de los 90 millones de metros cúbicos de agua que anualmente se autoriza a la ciudad de Hermosillo a recibir vía el acueducto Independencia de la presa Plutarco Elías Calles, conocida como El Novillo, a 117 kilómetros al sur oriente del municipio capitalino.

El segundo lugar en extracción superintensiva de agua de acuíferos sonorense lo ocupa la Minara Penmont S.de R.L. subsidiaria de Grupo Peñoles, que opera a través de la filial canadiense Fresnillo Inc. los proyectos extractivos de oro y plata en el distrito minero de Caborca, Sonora, a saber: La Herradura, Noche Buena y Centauro Profundo, y otros lotes mineros colindantes, propiedad del emporio.

Estos proyectos extraen grandes cantidades de agua para ser utilizada en presas de lixiviado de concentrados mineralizados en oro, para lo cual, lo operadora ha obtenido los derechos sobre aguas subterráneas de la Comisión Nacional del Agua hasta por un volumen de 9.7 millones de metros cúbicos de agua al año, amparados en 15 títulos de concesión y sus permisos anexos, de acuerdo a datos obtenidos de la dependencia federal, actualizados a noviembre de este 2019.

El resto de la industria minera asentada en territorio sonorense demanda un gasto anual de agua del acuífero sonorense cercano a los 15 millones de metros cúbicos anuales, lo que sitúa al sector como el más grande consumidor del vital líquido, después de la actividad agrícola y antes de la industria y los servicios.

Grupo México, con sus minas de cobre, oro y plata en la región de Cananea y Nacozari y Grupo Peñoles, con yacimientos áureos en el distrito minero de Caborca, sumado al gasto hídrico del resto de la actividad minera de metales preciosos esparcidas por Sonora, igualan el volumen facturado por consumo del vital líquido en un año a usuarios de la capital de Sonora, estimado por el organismo operador del servicio en 55 millones de metros cúbicos anuales, promediando el consumo doméstico, comercial e industrial y las temporadas de invierno y verano en que fluctúa la demanda del vital líquido.

Los postores del agua en Sonora

La Familia Camou emparentada en diversos niveles con el ex senador de la república y ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, poseen al menos 55 títulos de concesión de extracción de aguas subterráneas que unidos amparan alrededor de 15 millones 444 mil metros cúbicos de agua para riego agrícola al año en títulos de concesión referenciados en el centro y norte del Estado, con mayor presencia en la cuenca del rio concepción en el municipio de Benjamín Hill, además de ranchos y campos agrícolas en Magdalena de Kino, Costa de Hermosillo, Cuenca del río San Miguel, Tecoripa, Fronteras, Santa Cruz, Tecoripa, Rio Sonora, Mesa del Seri y La Victoria, entre otros del centro y norte del estado.

Destacan como tenedores de los títulos de concesión los concesionarios de apellido Camou Cubillas, Contreras Camou, Camou Luders, Morales Camou, Pavlovich Camou, Camou Loera, Camou Healy, Tapia Camou y Camou Platt, entre muchos otros titulares.

Colaboradores, amigos, familiares y funcionarios en el gobierno de Manlio Fabio Beltrones también aparecen como tenedores de títulos de concesión sobre derechos de aguas nacionales subterráneas en diversas cuencas del estado, caso este del ex director de eventos especiales, Samuel Moreno Terán, también ex diputado local priista, quien posee dos concesiones que amparan la extracción de 800 mil metros cúbicos de agua en la cuenca de La Victoria- Mesa del Seri.

Moreno también es concesionario de la transportación gasolinas importada de Estados Unidos para su distribución en región del distrito de Moctezuma, Sonora, donde posee la concesión de un expendio de gasolina, además de ser propietario de la plaza comercial ubicada frente al hospital Ignacio Chávez de la capital sonorense.

La familia del secretario de planeación durante el gobierno de MFB y director de la Sociedad Hipotecaria Mexicana del gobierno de la republica en la gestión de Enrique Peña Nieto y ex diputado federal, Jesús Alberto Cano Vélez, es propietaria de dos concesiones de extracción de aguas nacionales, ambas en la cuenca del Río Zanjón del municipio de Carbó, donde el ex funcionario administra un rancho agrícola y ganadero de su propiedad. Estos títulos amparan un volumen de agua de riego agrícola por un millón de metros cúbicos al año.

Quien se desempeño como Secretario de la Contraloría Estatal en el gobierno de Beltrones Rivera, Miguel Jiménez Llamas obtuvo en este 2018 una concesión de derechos de aguas nacionales que se suman a las que poseía desde el 2004 y el 2012, cuando las obtuvo, y al tiempo, unidas amparan en total un volumen de extracción de agua de uso agrícola por 333 mil metros cúbicos de agua al año, en aprovechamientos de las cuencas de La Victoria y Mesa del Seri, municipio de Hermosillo.

Caso emblemático el de Luis Fernando Heras Portillo, titular de la Comisión de Bienes durante el gobierno de Beltrones Rivera, quien goza del privilegio de tener a su disposición obras de infraestructura hidráulica con cargo al gasto público del estado o municipal, y no precisamente para equipamiento de riego agrícola, sino para uso urbano.

Entre un largo rosario de negocios inmobiliarios asentados en las principales ciudades del estado y el país en los que Heras aparece como propietario o socio mayoritario, esta una inmobiliaria con asiento en Puerto Peñasco que tiene el ayuntamiento a su disposición para que el equipamiento, infraestructura y obras de urbanización lleguen a darle plusvalía al desarrollo habitacional que en ese momento construye, principalmente para adquirientes de alto valor adquisitivo y que merece ser tema de un trabajo aparte. Tomado de DossierPolitico.