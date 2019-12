Beneficia Gobernadora con becas, proyectos productivos y apoyos a familias de la Sierra Baja

Compartir ! tweet





* Se busca mejorar la calidad de vida

San Pedro de la Cueva, Sonora; diciembre 10 de 2019.- Para brindarles las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entregó becas a estudiantes, proyectos productivos a madres de familia y estímulos económicos a personas con discapacidad, además de apoyar con insumos a damnificados por las pasadas lluvias en las comunidades de San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira y Mazatán.

En intensa gira de trabajo por estos municipios, donde fue acompañada por decenas de familias, la mandataria estatal señaló que en estos cuatro años de su administración se ha enfocado a entregar a las y los sonorenses, recursos necesarios para ser autosuficientes, así como recompensar a aquellos estudiantes de excelencia para que continúen con sus estudios.

“Para mí ha sido un gran compromiso, una gran responsabilidad ser su gobernadora y darles lo que siempre he querido, una mejor calidad de vida y por eso le apuesto tanto a la educación, porque sé que es lo único verdadero que nos va a sacar a adelante”, afirmó.

Ante las inclemencias del tiempo, es necesario responder con rapidez y cuando más se necesita, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, al hacer entrega de cobijas, agua embotellada y despensas a quienes resultaron perjudicados con las recientes lluvias que se presentaron en la entidad.

“Aquí venimos también a apoyar entregando lo que se requiere, cobijas, despensas, pues los fenómenos meteorológicos y las lluvias que sufrimos pues sé que se les mojaron las cobijas, se les mojaron muchas cosas y aquí estamos haciendo entrega para que se les haga llegar a quienes más lo necesitan y a quien de alguna manera sufrió el mayor número de daños”, dijo.

En San Pedro de la Cueva, la gobernadora Pavlovich benefició a alumnos con estímulos educativos y becas; entregó proyecto productivo para que Estefanía Enríquez Noriega empiece con su negocio de estética y pueda sacar adelante a su familia y atendió a productores ganaderos de la localidad que se vieron afectados por las intensas lluvias registradas en Sonora en días pasados, con quienes se comprometió a apoyarlos con maquinaria para la rehabilitación de sus tierras y de los caminos vecinales de la comunidad.

En Villa Pesqueira, Pavlovich Arellano apoyó a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, con estímulos educativos y becas; además entregó proyecto productivo de un taller de costura para Sukay García Vejar; y también material deportivo para los equipos de beisbol de la Liga Sierra Baja.

Mientras que, en Mazatán, la gobernadora benefició a Ana Gálvez; Elizabeth Córdova y Ramona Rivera, con una tortillería especial; un kit productivo para venta de tamales; y un proyecto productivo para hacer machaca, respectivamente; entregó el reequipamiento de cocina para el Comedor Comunitario de Mazatán, y benefició a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria con estímulos educativos y becas.

Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, destacó que en estos municipios se cumplió con la promesa de la gobernadora Pavlovich de beneficiar a todos ls alumnos de excelencia que realizaron su solicitud de beca, y se comprometió a apoyar con el trámite a todos aquellos estudiantes que no pudieron solicitarla para que puedan recibir este apoyo.

Por su parte, Francisco Mendoza Navarro, alcalde de Villa Pesqueira, agradeció a la gobernadora Pavlovich por el gran apoyo hacia el municipio y por ayudarlos a mejorar sustancialmente su calidad de vida.

“Sé que venir a Villa Pesqueira es venir a dejar beneficios, dejarle beneficios a toda nuestra gente, a la gente de Mátape, a la gente de Nácori, y a la gente de Adivino; sabemos que es una mujer que lucha por la gente que lo necesita y por eso es que Sonora ahorita está en el lugar que se merece estar, en los mejores lugares de toda la República”, aseguró.

Elizabeth Córdova, beneficiada con un proyecto productivo, también le agradeció a la gobernadora Pavlovich por ayudarla a salir adelante, ya que con el apoyo para la venta de tamales que recibió podrá incrementar sus ventas y mejorar así la calidad de vida de su familia.

“Estoy muy orgullosa de que me hayan tomado en cuenta y que me hayan apoyado con esto”, comentó.

Presentes: Edna Yahve Ruibal Encinas y Alma Celina Mada Castillo, alcaldesas de San Pedro de la Cueva y Mazatán, respectivamente; Ariana Encinas, directora de la Escuela Primaria “Félix Romero”, de San Pedro de la Cueva; Blanca Velarde, directora de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, de Villa Pesqueira; y Efrén Córdova Barrios, director de la Secundaria Técnica N° 40, de Mazatán.