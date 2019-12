Reconoce Secretaría de Economía a “Jóvenes con Talento”

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, diciembre 10 de 2019.- El talento de los jóvenes en las universidades en el estado es un activo más para el crecimiento de la economía y para que nuevas industrias se establezcan en la entidad, destacó Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, al dar a conocer a los ganadores del programa “Jóvenes con Talento”.

Explicó que con estas acciones se busca fomentar la vinculación entre instituciones educativas con el sector productivo a través de la solución de problemáticas reales que atraviesa la industria de los diferentes sectores estratégicos en el estado.

“Nosotros tenemos una serie de fortalezas que no las tienen otros estados, Sonora está compitiendo, reitero, en las grandes ligas, Sonora tiene agua, Sonora tiene energía, Sonora tiene gasoducto, Sonora tiene vialidades, tiene conectividad, tiene la frontera, tiene el puerto de Guaymas, pero más que todo tiene el talento, 77 universidades no nos dejarán mentir”, señaló.

Félix Tonella Platt, director general de Intugo, agradeció el respaldo que le ha dado el Gobierno del Estado a las empresas como un facilitador para su establecimiento, y por la promoción de la vinculación.

“El gobierno aquí siendo facilitador nos ayuda y nos hace las cosas más fáciles, porque las empresas queremos hacer más proyectos como este, nos interesa mucho vincularnos con las universidades, el problema es falta de tiempo, falta de recursos, falta de estructura, y ahí es donde llegan ustedes con este proyecto, y los resultados son muy buenos”, indicó.

Alejandro del Cid, jefe del centro de servicios compartidos de Leoni, reconoció el talento que existe en los jóvenes de Sonora, quienes con sus proyectos presentados aportaron a la solución de problemas de la industria.

“Estoy totalmente sorprendido del talento que vimos, no lo esperábamos, la verdad que sobrepasó todas nuestras expectativas, es la primera vez que participamos en un evento como este, y la verdad que muy sorprendidos, no era fácil el reto, lo superaron”, expresó.

En esta ocasión participaron 300 jóvenes de diversas instituciones con 23 finalistas, y se reconoció en el área de Tecnologías de la Información a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo: Oscar Ignacio Encinas Verduzco, Iván Alonso Sodari Samaniego, y Germán Soto Palafox, quienes participaron con el proyecto Map Module.

En la categoría Eléctrico-Electrónico se reconoció al proyecto Automatización para la optimización de un proceso de manufactura con Técnicas Ciber-Físicos, encabezado por los alumnos de la Universidad de Sonora William Arvallo Olivas y José Luis Avechuco Otero.

Presentes: Leonardo Ciscomani Freaner, subsecretario de Desarrollo Económico; Yuria Leyva Chávez, directora de desarrollo humano de Coecyt; Gerardo Ochoa, director del Instituto Tecnológico de Hermosillo; Pedro Ortega Romero; rector de la Universidad Estatal de Sonora; César Augusto Montes, director de vinculación de Universidad Ceuno; Alejandro Sandoval Correa; director de ingenierías del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Sonora Norte.

Kurt Gerhardt López Portillo, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Sonora Norte, Ariel Zepeda Maya, coordinador de jóvenes industriales de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación; Carmen Leticia González; responsable de emprendedores universitarios de la Universidad de Sonora; Stephanie Rovira, directora general de Vinculación e Industria de la Secretaría de Economía.