T-MEC, gran acuerdo que une a tres naciones: López Obrador

* El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo comercial alcanzado fortalecerá a las tres naciones y será de beneficio para sus pueblos

El ser testigo de honor durante la firma del protocolo modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el acuerdo comercial alcanzado fortalecerá a las tres naciones y será de beneficio para sus pueblos.

Este acuerdo que consideramos fundamental, es un acuerdo bueno para las tres naciones, para los tres gobiernos. Estamos hablando de un acuerdo económico, comercial de grandes dimensiones. Nos ayudará a impulsar el crecimiento económico de nuestras naciones, sin duda significa mayor inversión para Canadá, Estados Unidos y México”, aseguró.

El mandatario señaló que se busca atraer más inversión para América del Norte, pues “si hay inversión, hay crecimiento y si hay crecimiento, hay bienestar, y si hay bienestar, hay paz y tranquilidad”.

Detalló que se mejorarán las condiciones de los trabajadores de los tres países y al mismo tiempo es respetuoso de las soberanías.

El jefe del Ejecutivo reconoció que, aunque hubo momentos difíciles durante la negociación, como la propuesta de inspectores, se logró resolver de manera equitativa y respetando las leyes, además de que con el acuerdo comercial se enfrentarán otros problemas de la región como la crisis migratoria.

Este acuerdo también fortalece la cooperación para el desarrollo y permite enfrentar de mejor manera problemas sociales, como el fenómeno migratorio. Todos sabemos que el que abandona a su pueblo o familia no lo hace por gusto, sino por necesidad. Por eso con el acuerdo se garantiza el crecimiento económico y el bienestar en nuestras regiones con más pobres”, afirmó.

Aseguró que se enfrenta el fenómeno migratorio de otra manera, donde no se ponen en marchas medidas coercitivas, también dijo que se logra la unidad del continente americano.

El presidente expuso que con este acuerdo se logra la unidad de la América que vio nacer a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, y que no se da la espalda al resto de países del continente.

Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este acuerdo de dimensión mundial, agradecer a los negociadores que estuvieron juntos durante mucho tiempo atendiendo todos los temas, los más complejos, los más difíciles, resolviendo controversias”, apuntó.

Reconoció a Robert Lightheizer por su trabajo en la negociación y aseguró que los demócratas también le guardan respeto.

A la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, le dijo que su apoyo y su confianza fue fundamental para poder lograr el acuerdo.

Destacó la participación de Jesús Seade, el representante mexicano, de quien dijo es un profesional y experto.

Con mucha paciencia, con mucha imaginación, talento y patriotismo, con mucha responsabilidad, le tenemos toda la confianza. Casi no teníamos que revisar nada. Sabíamos muy bien que nos representa con mucho decoro y responsabilidad”, señaló López Obrador.

También extendió el agradecimiento a los senadores, pues pusieron por encima de su interés partidista el interés de la nación.

En la firma del protocolo modificatorio del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en Palacio Nacional estuvieron todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Senado.

La participación de las fracciones parlamentarias son una muestra de unidad en favor de los intereses del país, acto en el que Ricardo Monreal tiene gran mérito por su estilo conciliador y oficio político.

Con esta actitud de unidad queda claro que los actores políticos saben cerrar filas y anteponer los intereses de México a las muchas diferencias que hay o puede haber en la agenda legislativa.