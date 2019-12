No son tiempos de imposición, acuerdos cupulares y reciclar a los que siempre han estado: Lola del Río

Compartir ! tweet





La diputada local y declarada aspirante a contender por la candidatura al gobierno de Sonora por el partido Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río Sánchez, minimizó el gesto de su coordinador nacional partidista quien durante la asamblea del Consejo Consultivo verificada en la ciudad de México el pasado sábado se refirió al empresario Ricardo Bours Castelo como “proyecto ganador” rumbo a las elecciones a la gubernatura de Sonora en el 2021

“A partir de un saludo cordial y amable se está haciendo toda una especulación, cuando todavía un son los tiempos para hablar de campañas. Además, no son tiempos para imposición ni creo que Movimiento Ciudadano este impulsando eso”, dijo la legisladora de MC.

Durante los trabajos partidarios el coordinador de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich textualmente dijo: “Por el liderazgo ciudadano y empresarial que posee el contador público Ricardo Bours Castelo, el partido Movimiento Ciudadano está resuelto a sumar esfuerzos y construir un proyecto, no solamente competitivo, sino ganador en el 2021 (en Sonora y el país)”.

Aun cuando se le informó de la trascendencia de lo dicho por su coordinador nacional en la asamblea nacional, la ex alcaldesa de Hermosillo bajo las siglas del PAN insistió en que se trató de “un simple saludo cordial de los que yo he expresado muchos de esa manera y de ninguna manera se trató de un apoyo oficial del partido”.

Por lo demás, consideró que no cree que desde la dirigencia nacional se alimenten decisiones cupulares y a destiempo de los calendarios del propio partido y de la legislación electoral para la definición de candidaturas.

Sin embargo, del Río reflexionó al paso de la entrevista y aseguró que no son tiempos para imposiciones ni de acuerdos cupulares. “Yo no creo que el tema sea en los acuerdos cupulares porque de eso, la gente, precisamente, ya está cansada. Yo en lo que creo es en armar un proyecto ciudadano atractivo para y por los ciudadanos y, por atractivo, me refiero a que tenga esperanza de futuro, esperanza de cambio que no sea el reciclar a los que siempre han estado. A eso me refiero.

Y agregó:

“Lo más importante antes de tener la venia de los dirigentes o recurrir a cabildeos aparentes, mi intención es construir un proyecto ciudadano que sea lo suficientemente atractivo para que lo encabece el partido en una elección, en este caso, a la gubernatura de Sonora. El chiste de ir a una candidatura es presentar un proyecto distinto al que se ha presentado hasta ese momento en Sonora”, dijo la aspirante a la precandidatura al gobierno de Sonora.

Actualmente, dijo compartir su responsabilidad como legisladora local con el trabajo de construir un proyecto de gobierno de alternancia con ciudadanos y en lo que está dedicada a partir de que dejó la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano y llegado el momento de abrirse las convocatorias para las candidaturas no dudará en registrarse para impulsar un proyecto es atractivo.

Respecto a la intención del empresario Ricardo Bours Castelo de integrarse al partido para contender por la candidatura al gobierno de Sonora, dijo que, en su opinión, lo que requiere Sonora de sus políticos es sumar y no dividir, y presentar a la militancia y al electorado en su momento un proyecto ganador rumbo al 2021 como primer paso a dar:

“Yo me voy a preparar para estar lista cuando vengan los tiempos como lo dije en la convención estatal de días atrás. Me estoy preparando para registrarme como precandidata a la gubernatura para estar lista y registrarme como precandidata cuando se abran los registros dentro de Movimiento Ciudadano.

De eso ya están enterados tanto el coordinador de la Comisión Nacional Operativa, Clemente Castañeda y el Secretario General del Consejo Consultivo Nacional”, acotó. Tomado de DossierPolitico.