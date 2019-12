ASEGURA OOMAPAS ABASTO DE AGUA A LA POBLACIÓN

Compartir ! tweet





Para garantizar el abasto de agua potable a la población de Ciudad Obregón durante las 24 horas del día y ser un impulsor del desarrollo y la salud, el OOMAPAS de Cajeme produce un promedio de 4.16 millones de litros mensuales del recurso hídrico en las Plantas Potabilizadoras 1 y 2, así como en la 3 y 4.

El Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme, Roberto Gamboa García, explicó que Cajeme es un municipio privilegiado por la disponibilidad de agua, ya que, al contrario de otras partes del estado, el líquido está disponible durante todo el día por ello es importante crear conciencia y tener un consumo responsable.

“Aquí no tenemos tandeos como en otras partes del estado, la disponibilidad y la cobertura son excelentes, por eso es muy importante que hagamos conciencia como sociedad, que la cuidemos, porque no debemos consumir más de lo que tenemos, las plantas están produciendo agua potable todos los días, pero la ciudadanía debe poner mucho de su parte, de cuidarla y cubrir sus pagos”, detalló.

El funcionario pidió a las familias del municipio hacer un buen uso del recurso, a cerrar las llaves cuando no se esté utilizando el agua, revisar por fugas, no regar las banquetas ni lavar el carro con la manguera, entre otros.

Añadió que una parte importante del cuidado del agua es el pago por el servicio de la misma, ya que con ello se está consciente del valor que tiene el líquido para la vida humana y el desarrollo social en el municipio.

“Con el agua garantizas salud, pero también permites que haya más desarrollo, más viviendas, más industria, más inversión, por eso es importante que todos la cuidemos”, concluyó el Director General de la paramunicipal.