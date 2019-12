«La realidad nos alcanza, no hay lana»: el plan de AMLO para «dar confianza» a empresarios

Compartir ! tweet





El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca generar entusiasmo y confianza al sector privado, lo que ha sido reconocido por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, como el reto de la llamada Cuarta Transformación (4T) para el año 2020.

En este sentido, detalló la forma en que la actual administración federal busca que participe la iniciativa privada (IP), la cual se busca ubicar entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto (PIB), con el fin de que el gasto del gobierno no sea prioritario y no incremente la deuda pública.

Por lo pronto, dijo que el sector empresarial ha pasado de estar «apanicado» a mostrar optimismo por el proyecto de nación de AMLO.

(Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México)

SECTOR ENERGÉTICO

En entrevista para El Heraldo de México, el funcionario expuso que el propio López Obrador reconoció ante 45 integrantes del Grupo de Monterrey que no existe claridad en la Reforma Energética.

La realidad nos está alcanzando, no hay lana, ¿Cómo vamos a avanzar? Entras a Pemex, ves los estados financieros complicados, ves lo que dijeron que iban a invertir y lo que invirtieron y…. traemos un hueco de dinero muy grande, histórico», dijo Romo.

A raíz de ello se acordó que el empresariado participará al 100% en la perforación de aguas profundas, en cuanto a petroquímica, será del 90%; electricidad, 46%; perforación de petróleo, 20%, aunque podrían hacerse ajustes a dichas cifras.

En cuanto a gas natural, la IP estaría a cargo de conectar la distribución a nivel nacional.

De manera oficial, esta participación de la Empresa se dará a conocer durante enero, cuando se anuncie el Plan Energético.

EN MATERIA FISCAL, DISCREPA CON AMLO

Pese asegurar que AMLO no piensa ejecutar cambios en este rubro -pues ha asegurado que no se crearán nuevos impuestos ni se incrementarán los ya existentes- Romo considera que una reforma fiscal sería necesaria, pues «tenemos que ajustar muchas cosas».

«Si planteamos algo razonable y si lo canalizamos a seguridad, que es un tema delicado, que es el pendiente, porque esto causa problemas; yo creo que todos estaríamos dispuestos a decir, si da resultados, bienvenido, pero propongan (refirió al empresariado), no se detengan», apuntó.

Por otro lado, criticó el incremento aprobado al impuesto al ahorro en la miscelánea fiscal del próximo año.

DESABASTO EN MEDICINAS, UN «ERROR ESPANTOSO»

En cuanto al retraso de la compra consolidada de medicamentos por parte del sector público, calificó la medida como un «error espantoso», puesto que el tema salud es uno de los problemas más delicados para la 4T.

Sin embargo, dijo, el gobierno «no se la va a jugar» para lograr el abasto de medicamentos, en referencia a las reclamaciones provenientes del sector farmacéutico en cuanto a retrasos en las compras y pagos.

Asimismo, aseguró no conocer personalmente a Raquel Buenrostro, oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, dependencia sobre la que recae la compra consolidada de medicinas, pero dijo confiar en que este proceso se lleve a cabo en tiempo y forma.

A la vez, manifestó que desde su oficina se ha ejercido presión para garantizar el abasto de los medicamentos a los centros de salud correspondientes.

T-MEC: «EU PIDE DEMASIADO»

En cuanto a este tópico, para el jefe de la Oficina de Presidencia, Estados Unidos «está pidiendo demasiado (…) pero no podemos ceder a todo lo que nos pide, no veo que para este año se firme (la ratificación del acuerdo en EU) (…) tenemos que ser muy pacientes e inteligentes, ahorita nos toca hacer estar fríos y vamos a firmar el tratado porque ellos así lo quieren. Yo le tengo más miedo a la recesión mundial que a que no se firme el T-MEC».

Sin embargo, dijo que de posponerse hasta 2020 la ratificación en la Cámara de Representantes presidida por la demócrata Nancy Pelosi, no habría afectaciones de ningún tipo. «No podemos paralizarnos por un evento», dijo.

«RUMORES FALSOS» SOBRE SANTA LUCÍA

En relación al proyecto aeroportuario de Santa Lucía, dijo que se trata de rumores falsos aquellos que apuntan a que no es factible una operación simultánea con los aeropuertos de Toluca y la Ciudad de México.

Al igual, aseguró que existen las condiciones ambientales y geográficas para que la obra resulte exitosa. Afirmó que existen estudios que avalan tal optimización.

PREOCUPANTE, PERDER LA CLASE MEDIA

Por otro lado, dijo que es preocupante la pérdida de aceptación del gobierno -derivado de cierta falta de veracidad- dentro de la clase media, ya que es un motor importante de la economía.

«Necesitamos acercarnos a las clases medias (…) las hemos perdido y eso sí me tiene muy preocupado».

Según Alfonso Romo, las familias de este sector social son «muy conservadoras» pues se percibieron amenazadas ante distintas propuestas y medidas de la 4T.

