Ajuste al alza en recursos para estados, insuficiente

* Según el PEF 2020, el gasto federalizado presentará una caída real de 0.1%, en comparación con el presupuesto aprobado en el 2019.

A pesar de que modificaron al alza los recursos transferidos a estados y municipios para el próximo año, aún éstos representan una disminución real en comparación con el 2019.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, en el siguiente ejercicio fiscal los gobiernos locales recibirán 1.98 billones de pesos de gasto federalizado.

Este monto es mayor en 0.4% en relación con 1.97 billones de pesos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (7,787.2 millones de pesos más). Sin embargo, al cotejar la cifra aprobada con el presupuesto del 2019, resulta una caída de 0.1% en términos reales.

Cabe recordar que el gasto federalizado son los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades y a los municipios, y se integra por participaciones, aportaciones, convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, y subsidios.

Así, en el 2020, de 1.98 billones de pesos de gasto federalizado, 48.1% corresponde a participaciones (gasto no programable, ejercicio libre de los recursos por parte de las administraciones subnacionales); 41.3% a aportaciones; 6.2% a convenios de descentralización y reasignación; 3.7% a recursos para protección social en salud, y 0.8% al Ramo 23.

Los únicos rubros que presentaron un ajuste para el próximo año entre el presupuesto aprobado y el propuesto por el Ejecutivo fueron el Ramo 23 (1.5% de aumento, equivalente a 226.6 millones de pesos), participaciones (0.8%, 7,184.2 millones) y aportaciones (0.05%, 376.4 millones).

No obstante, frente al PEF 2019, todavía se muestras descensos reales: 0.1% en participaciones y aportaciones, 0.3% en convenios de descentralización y reasignación y 1.7% en recursos para protección social en salud. Únicamente el Ramo 23 exhibe un incremento anual (9.7 por ciento).

La importancia del gasto federalizado radica en la elevada dependencia que ostentan los estados hacia estos recursos.

En el 2018, 19.4% de los ingresos totales de las 32 entidades corresponde a ingresos propios; el restante emana de la Federación.

La Ciudad de México es la entidad que menos depende de los recursos federales, ya que, de sus ingresos totales, 47.7% pertenece a los propios; le siguió el Estado de México, con 23.9 por ciento. Guerrero es el territorio que más depende de la Federación, pues apenas 2.4% de sus ingresos totales es propio.

Acuerdo nacional

Como contrapeso al descenso real del gasto federalizado en el 2020, está el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, cuyo fin es facilitar y acelerar la implementación de proyectos que contribuyan al desarrollo del país, para alcanzar el crecimiento superior a 4% propuesto por el gobierno de México, así como una inversión anual en infraestructura de 5% del PIB.

El acuerdo entre las administraciones federal y locales y la Iniciativa Privada cuenta con un paquete inicial de 147 proyectos, que representan una inversión privada total de 859,022 millones de pesos en los próximos cinco años.

Los sectores más beneficiados serían transporte (carreteras, ferrocarriles, trenes, aeropuertos y terminales portuarias), con 283,853 millones de pesos, y turismo, con 252,764 millones.

El paquete de infraestructura incluye 42 proyectos de la región sur-sureste, con inversiones por 137,302 millones de pesos en carreteras, puertos, aeropuertos, energía y turismo.

Elevadas necesidades

Para Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ajuste al alza que realizó el Poder Legislativo en los recursos para estados y municipios en el 2020 “es muy bajo”.

“No es suficiente, dados los requerimientos y necesidades que hay que cubrir a nivel local. Y sobre todo, si tomamos en cuenta la variación real en el gasto federalizado, que presenta una caída, el panorama no pinta bien respecto a los recursos federales del próximo año”, dijo.

La investigadora de la UNAM indicó que los gobiernos subnacionales sí requieren más recursos, “aunque debe llegar un momento en que el gasto dirigido hacia ellos debe ser menos, a medida que se generen mayores ingresos propios en cada uno de éstos”.

“Por el momento, lo anterior aún no ocurre, por lo que no es una buena medida el aumento insuficiente del gasto, ya que puede afectar considerablemente los recursos de los estados”, detalló.

Eufemia Basilio consideró que el acuerdo en infraestructura no es para compensar la disminución real del gasto federalizado en el 2020: “Deben ser estrategias independientes”.

“Este plan es reciente y tomará tiempo implementarse. No podemos pensar que compense a corto plazo el descenso del gasto federalizado, que son recursos destinados de manera fija. Es un acuerdo interesante y necesario desde hace años, que de llevarse a cabo generaría una derrama importante de inversión en las distintas regiones del país”, explicó.