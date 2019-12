Gran respuesta de los contribuyentes a descuentos del 100% en multas y recargos

Compartir ! tweet





* No dejar pasar la oportunidad de aprovechar esta promoción exhorta García Rosas.

Hermosillo, Sonora; diciembre 3 de 2019.- Sonorenses aprovechan descuentos del 100% en multas y recargos para iniciar el nuevo año sin adeudos vehiculares, manifestó Alejandro García Rosas, a la vez que invitó a los contribuyentes que faltan para que no dejen pasar esta oportunidad de ponerse al día.

El director general de Recaudación, recordó que desde el 15 de noviembre y hasta el 31 de diciembre estarán vigentes los descuentos al 100 por ciento en multas y recargos, lo que a la fecha ha permitido a muchos sonorenses cumplir con estas responsabilidades fiscales.

“Encontramos que un Buen Fin no es suficiente, es por ello que nuestra gobernadora Claudia Pavlovich y nuestro secretario de Hacienda, Raúl Navarro, nos han pedido e instruido la implementación de estos descuentos del 100 por ciento en recargos y multas por derechos vehiculares”, expresó.

García Rosas puntualizó que cuando se dice descuentos en multas es de trámites vehiculares normalmente por no realizar el pago correspondiente en la fecha legal para ello, en ningún momento son multas de tránsito ya que estas son competencia municipal.

El funcionario de la hacienda pública estatal recordó que se cuenta con diversas opciones de pago como las tiendas OXXO donde sólo con presentar el número de sus placas podrán realizar el trámite correspondiente, recordó que el pago también se puede realizar a través de la APP móvil Recaudación Sonora, que está disponible para Android e iOS; y a través de la página web www.haciendasonora.gob.mx.

Explicó que en la aplicación realizará su pago de manera directa y en la página web, el ciudadano podrá pagar su revalidación por dos métodos: inscribiéndose en la cuenta única, o utilizando el icono de revalidación exprés y de forma rápida y segura, cumplirá con esta obligación.

Las Agencias y Sub agencias fiscales del estado, detalló, laboran en sus horarios habituales de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, excepto las oficinas fiscales de CUM en Hermosillo y en Ciudad Obregón, ubicada en calle 5 de Febrero, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Las agencias de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo (CUM), Guaymas, Ciudad Obregón (5 de febrero) y Navojoa, los días sábados atienden de 9:00 a 13:00 horas.

Los contribuyentes que realizarán el pago en el banco, solamente se imprimirán el pase a caja en el portal de Hacienda. Los descuentos ya están incluidos en todos los sistemas de pagos mencionados y no se debe hacer ningún trámite extra.