Marea Brava

El Instituto Nacional Electoral (INE), cambiará de nombre y los Institutos Estatal Electoral de todos los estados del país desaparecerán, lo que quiere decir, que las elecciones se decidirán desde el Centro del país. Esto viene en el nuevo modelo de gobierno de la Cuarta Transformación…- HASTA LOS SINDICATOS de fuerza mayor en el país, desaparecen, tal es el caso de la CTM, el cual se minimizara su fuerza por todo el territorio Nacional para dar entrada a nuevos sindicatos que pregonarán con la ideología política de AMLO.

DESPUES DE UNA INTENSA GIRA DE PREPARACION PERIODISTICA, les informo, que hay bastante preocupación entre los sectores Mineros, Pueblos Mágicos, Turismo, apoyo a los Pueblos Indígenas, Agricultores, Ganaderos, entre otros más, para los cuales, ya no habrá desarrollo sustentable para nadie de ellos…- Esto es preocupante para el desarrollo de nuestro querido México…- Jamás en la historia de nuestro país, se había vivido este retroceso económico.

DESPUES DE UNA INTENSA GIRA DE PREPARACION PERIODISTICA, les informo, que hay bastante preocupación entre los sectores Mineros, Pueblos Mágicos, Turismo, apoyo a los Pueblos Indígenas, Agricultores, Ganaderos, entre otros más, para los cuales, ya no habrá desarrollo sustentable para nadie de ellos…- Esto es preocupante para el desarrollo de nuestro querido México…-

Jamás en la historia de nuestro país, se había vivido este retroceso económico…- La Cuarta Transformación, no ha dicho la total verdad sobre este nuevo modelo de gobierno, y sería importante que salieran a informar este desproporcionado recorte presupuestal que hicieron para todos estos sectores, pues corren peligro para su mantenimiento, porque, como en otros años, ya no tendrán el apoyo que les era destinado por parte de la federación para su función…-

HAY QUE DESTACAR que los verdaderos culpables de este retroceso económico, ya no viven en el país, pues salieron huyendo dejando un olor a pólvora sin que nadie les persiga, y eso, no sé qué compromisos adquirieron con la 4T, para que salieran del país muy quitados de la pena…- Mientras los mexicanos, tenemos que enfrentar este retroceso económico, el cual, se prevé para este próximo año 2020, como el más trágico en la vida de nuestro país…-

DESDE AHORA, los mexicanos sufriremos las consecuencias del mal manejo administrativo que hicieron los ex presidentes de la republica de administraciones pasadas…-

NO SE PUEDE PERMITIR que estos ladrones vivan en la impunidad con todos los recursos que se robaron del erarios público, los cuales disfrutan a sus anchas en otros países que le brindan asilo político para su seguridad personal…- !!EL COLMO!!…-

Se dice que ya salió en Diario Oficial de la Federación el DECRETO que se expide por la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto Hacendaria…- AHORA SI, agárrense que la fiesta inicia en este próximo año que viene…- Y COMO DICE LA CANCION, Ganó el zaino de Agua Prieta y perdió el Moro de Cumpas………-

POR OTRA PARTE, ESTA INFORMACION me dejó un buen sabor de boca, pues resulta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ya capturó al presunto agresor del Maestro del ITSON. Esto sucedió el pasado 12 de Septiembre. Sobre estos hechos, Javier “N”, quedó imputado por los delitos de Homicidio calificado con alevosía, ventaja y traición, así como robo de vehículo…-

Cabe mencionar que el Maestro fue encontrado sin vida al interior de su domicilio, con lesiones mortíferas que le fueron ocasionadas con ARMA BLANCA. No puedo dar más generales de esta información, porque la FGJE, trae toda una investigación de fondo para dar por concluida la resolución de este caso, el cual cimbró a la comunidad académica del ITSON…- UNA BUENA IRINDIRA: FISCAL DEL ESTADO DE SONORA……. –

NO VAMOS MUY LEJOS, la CNDH, quedó en manos de una mujer allegada a la 4T, y esta se impuso, en un acto de corrupción a la vista de todos. Total que el territorio mexicano será otro este 2020, pues estos cambios inesperados y mal programados de mala leche, traerá inconformidad ciudadana, la cual espero y no ocasione un enfrentamiento social entre nosotros mismos, ya que no hay que olvidar que el mandatario del país, trae consigo a bastante seguidores que le respaldan todas sus decisiones, pero, para otros, son aberraciones que pueden originar un estallido social interno en nuestro territorio y sería un retroceso económico a nivel mundial…- ESPERO Y ESTAS DESIONES NO TRASCIENDAN……..-

HOY EN PUNTO DE LAS 7:40 de la mañana de este día 20 de Noviembre, se izará La Bandera Mexicana frente a Palacio Municipal, para dar inicio a los festejos del Desfile Cívico Militar Deportivo, por parte del Presidente Municipal Maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado y autoridades Militares del 60 Batallón de Infantería. Cabe destacar que en esta ocasión, habrá 90 contingentes que habrán de desfilar a la inversa y no como antes se hacía, ya que el saludo Cívico Militar se hace con la mano derecha y mirando hacia el balcón que ocupan nuestras autoridades municipales y Militares………….-

EN POCAS PALABRAS, todas nuestras culturas tradicionales, están en un cambio total, pues todo esto viene en el Nuevo Modelo de Gobierno de la Cuarta Transformación del partido MORENA……………-

DIOS NO AYUDE, y que permita vayan por los verdaderos culpables que ocasionaron este inesperado cambio de ideas y costumbres que nadie se esperaba…………… PRISION PARA LOS CULPABLES Y LIBERTAR PARA TODOS LOS MEXICANOS.

