Pide Segob corresponsabilidad a municipios en seguridad

Compartir ! tweet





* La secretaria Olga Sánchez Cordero afirma que gobiernos locales son responsables de la prevención y atención de delitos; podría reunirse con Javier Sicilia… si éste lo solicita

Para atender de forma eficiente el problema de la inseguridad se necesita la corresponsabilidad de los presidentes municipales, aseguró la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

En entrevista, señaló que gran parte de los delitos que ocurren en el país corresponde a las autoridades locales prevenirlos y atenderlos.

“Si nosotros no tenemos la estrategia a nivel municipal, si no tenemos una corresponsabilidad con las autoridades municipales y estatales, a nivel federal debemos hacer lo que podemos, pero tenemos que hacerlo desde el municipio.

“Como dice el presidente: ‘desde todo terreno’ ahí donde está la problemática. Si nosotros vemos las estadísticas de homicidios, las de extorsión, las de robo de vehículos o las de feminicidios podemos muy claramente detectar en dónde y en qué municipios esta la problemática”, comentó.

La secretaria Sánchez Cordero dijo que en el momento que el poeta y activista social Javier Sicilia le solicite una audiencia lo recibirá para platicar sobre el tema de la seguridad, como fue la instrucción del presidente de la República.

Luego de inaugurar el Bazar Navideño Penitenciario en la explanada de la dependencia federal, la funcionaria hizo un breve balance en el tema de gobernabilidad a casi un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que destacó el dialogo con las organizaciones sociales.

“Todas las consultas que se han hecho, en los Chimalapas, en los Montes Azules, son cosas que ustedes sí saben, pero que no se han dado a conocer tan contundentemente como lo debimos haber hecho. Mi balance es muy favorable, en el tema de seguridad tenemos que trabajar más en a nivel municipal”, comentó.

También resaltó como acciones positivas la protección a los derechos por parte de la Subsecretaria de Derechos Humanos, el proyecto de denuncia anónima de desapariciones, las acciones del Conapred, la Unidad de fortalecimiento al Sistema de Justicia, la liberación de presos políticos y la Estrategia de Atención a la Violencia contra las Mujeres

En otro tema, titular de la Segob afirmó que es válida la reelección del rector Enrique Graue al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México y tan es así que por ello acudió esta mañana a presenciar la ceremonia de toma de protesta.

“Asistí a la reelección del Rector, que quede claro, no en mi calidad de secretaria de Gobernación, en mi calidad de universitaria. Es mi alma mater, a la universidad nacional le debo todo lo que soy profesionalmente hablando, pertenezco a la fundación UNAM y no he querido pertenecer a la fundación y desde luego mi cariño entrañable por la Universidad Nacional Autónoma de México y por haber logrado ser una profesionista gracias a la UNAM”, subrayó.