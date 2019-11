Acuerdan Gobiernos de Sonora, Chihuahua y Federal medidas que mejoren la coordinación y el trabajo efectivo de las corporaciones policiacas

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, noviembre 19 de 2019.- Como parte de las acciones coordinadas, autoridades de Sonora, Chihuahua y del Gobierno Federal, reunidas en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz acordaron medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los ciudadanos, y dieron seguimiento a los hechos criminales en contra de las familias LeBarón y Langford registrados en los límites de ambas entidades.

En la reunión encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil, y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y de Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno de Chihuahua, la mandataria sonorense planteó acciones para evitar que se repitan estos lamentables hechos, buscar el equipo y la tecnología necesaria para que haya mejor comunicación y conectividad en las regiones donde se carece de la misma, así como fortalecer el equipamiento de las corporaciones policiacas.

Apoyó la propuesta del secretario general del Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta Soulé, para que se clasifiquen como delincuencia organizada algunos delitos que actualmente no están en esa clase.

“Sobre todo muy importante en este momento tomar acciones concretas, tomar cartas en el asunto para que no vuelva a suceder lo acontecido hace algunos días lamentablemente en Sonora casi límite con la línea con Chihuahua, donde se dio una situación muy delicada y muy dolorosa para todos, y todo el país, creo que es muy importante atender este tema”, aseveró.

La mandataria sonorense indicó que Sonora y Chihuahua comparten una extensa frontera tanto interestatalmente como con los Estados Unidos, es por eso que las autoridades deben trabajar de manera coordinada, colaborando ambas entidades con información para atender los hechos delictivos que se presenten en estos territorios.

Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil, y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, resaltó la importancia de ser un vínculo entre las entidades para fortalecer el trabajo conjunto que haga frente a los hechos delictivos que se presentan en la región y que afectan a los ciudadanos.

Dijo que se evaluará la adquisición de equipo tecnológico que permita una comunicación efectiva y en tiempo real en las zonas de difícil acceso, así como la presencia de más efectivos federales y militares en la zona serrana entre Sonora y Chihuahua, además de plantear a la Fiscalía General de la República la propuesta de clasificar como delincuencia organizada delitos que se cometen actualmente.

“A mí me da mucho gusto que estemos reunidos hoy, que esta mesa no sea la última que hagamos, porque cuando dos estados son parte de fronteras tan extensas y comparten problemáticas, debemos de trabajar juntos, la federación y la instrucción del doctor Alfonso Durazo es que nosotros seamos este vínculo, y este medio a través de las mesas, para que compartamos la información y para que llevemos a cabo acciones”, señaló.

Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno de Chihuahua, llamó a la coordinación entre autoridades y corporaciones de ambas entidades para hacer frente a los retos en materia de seguridad a través de acciones concretas.

“Debemos coordinar efectivamente el esfuerzo, tanto los estados fronterizos, porque tenemos una problemática común, coincidimos en dos fronteras: la nuestra, y coincidimos en la frontera de los Estados Unidos, que como bien indica es de grandes oportunidades y de grandes retos, por lo tanto esta reunión es esencial y fundamental y el gobernador del estado reitera a la gobernadora, a la Secretaría, como a todo el país, la importancia que tiene y la dedicación que se le va a dar y seguir dando a la seguridad y a los casos específicos de nuestras fronteras”, indicó.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública de Sonora, propuso en esta reunión el incremento del estado de fuerza de autoridades de los tres órdenes de gobierno y una comunicación más efectiva con las instituciones de seguridad en ambas entidades con el fin de mantener una alerta constante.

Presentes: Miguel Pompa, secretario de Gobierno, y Claudia Indira Conteras Córdova, fiscal general de Justicia en el estado; Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar; Arturo Ramón Bosco Romero, comandante de la Cuarta Región Naval; Jesús Valencia Guzmán; titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana; Arturo Medina Mayoral, comandante de la 45 Zona Militar; Agustín Reyna Mendoza, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua; Héctor Sánchez Solares, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sonora; José Jaime Valenzuela Tiznado, secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Sonora.

Asistieron también: coordinador estatal interino de la Policía Federal en transición a Guardia Nacional en Sonora; Juan Carlos Loera de la Rosa; delegado estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Chihuahua; Enrique Cobos Alcocer, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia en Sonora; Pável Humberto Núñez Moreno, delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora; Jorge Taddei Bringas, delegado estatal de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Sonora.

Además, César Peniche Espejel, fiscal general de Justicia del Estado de Chihuahua; Oscar Alberto Aparicio Avendaño, comisionado estatal de Seguridad en el Estado de Chihuahua; Fernando Ávila González; secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Chihuahua; y Manuel Ángel Barrios Macario, director general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.