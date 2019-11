No hay más recursos: López Obrador a manifestantes

Compartir ! tweet





* El presidente aclara que el gobierno no cederá a presiones de grupos campesinos que bloquean la Cámara de Diputados; reitera que apoyos no se entregarán a organizaciones

Ante el retraso de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están “resistiendo” y no cederán ante las presiones de grupos de manifestantes que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados exigiendo más recursos para el siguiente año.

“Estamos resistiendo al remanente de esas malas prácticas porque están presionando porque quieren dinero en bolsas especiales en el Presupuesto, pero como decía el gran actor Héctor Suárez ‘no hay, no hay, no hay’, se acabó la corrupción”, dijo desde Palacio Nacional.

Los diputados no pudieron discutir la semana pasada el PEF porque grupos campesinos de organizaciones como la UNTA, El Barzón, la Antorcha Campesina y otros tomaron la Cámara.

“Aquí vuelvo a decir, no se va a entregar dinero a organizaciones, como era antes, no van a haber partidas de moche que repartan diputados a gobiernos estatales, a gobiernos municipales y no se acepta el influyentismo”, aseveró.

El presidente también aseguró que se acabaron las prácticas de corrupción tanto en el Legislativo como en el gobierno federal. Puso el caso de las licitaciones públicas, señalando que “ganan los que ofrecen mejores precios y mejor calidad”.

“Es un cambio. Y si hay por ahí quienes están pidiendo moches o extorsionando van a ser castigados, van ir a la cárcel. No está de más recordar que ahora la corrupción es delito grave y no se tiene derecho a fianza, para que se sepa. Y es el funcionario y es también el que soborna”, advirtió.