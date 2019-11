Habrá 100 por ciento de descuento en recargas y multas de trámites vehiculares

Compartir ! tweet





* Del 15 de noviembre al 31 de diciembre

Hermosillo, Sonora, noviembre 14 de 2019.- Para que los sonorenses que aún no han pagado su revalidación de placas 2019 o años anteriores se regularicen y tengan la oportunidad de iniciar el 2020 con cero adeudo vehicular, la Secretaría de Hacienda a través de la dirección general de Recaudación, invita a todos contribuyentes a tener un Buen Fin de año, ya que, del 15 de noviembre al 31 de diciembre habrá 100 por ciento de descuentos en multas y recargos.

Alejandro García Rosas, director general de Recaudación, destacó que con ello, se busca que gran parte del padrón vehicular se encuentre actualizado en sus datos, pero que también esté al corriente en sus obligaciones fiscales, hasta la fecha, el 75 por ciento de los contribuyentes (637 mil 500) han cumplido con su obligación durante el 2019.

“Encontramos que un Buen Fin no es suficiente, es por ello que nuestra gobernadora Claudia Pavlovich y nuestro secretario de Hacienda, Raúl Navarro, nos han pedido e instruido que a partir del día de 15 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, otorguemos 100 por ciento de descuento en recargos y multas por derechos vehiculares”, expresó.

Para dar más facilidad y que los sonorenses aprovechen este beneficio, García Rosas recordó que el pago también se puede realizar a través de la APP móvil Recaudación Sonora, que está disponible para Android e iOS; y a través de la página web www.haciendasonora.gob.mx.

En la aplicación realizará su pago de manera directa y en la página web, el ciudadano podrá pagar su revalidación por dos métodos: inscribiéndose en la cuenta única, o utilizando el icono de revalidación express y de forma rápida y segura, cumplirá con esta obligación.

Además, con el número de placas, los contribuyentes pueden pagar en cualquier tienda Oxxo; así como en las Agencias Fiscales del estado en sus horarios habituales de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, excepto las oficinas fiscales de CUM en Hermosillo y en Ciudad Obregón, ubicada en calle 5 de Febrero, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Las agencias de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo (CUM), Guaymas, Ciudad Obregón (5 de febrero) y Navojoa, los días sábados atienden de 9:00 a 13:00 horas.

Tomando en cuenta que los descuentos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre las Agencias Fiscales laborarán de manera normal, sin embargo, esté lunes 18 de noviembre se respeta el día inhábil, por lo que permanecerán cerradas las oficinas, tendiendo los contribuyentes la opción ese día de pago por la APP, página web www.haciendasonora.gob.mx y en cualquier tienda Oxxo.

Los descuentos son en beneficio de todos los sonorenses por eso además de las opciones ya mencionadas en aquellos municipios donde no cuentan con una Agencia Fiscal, se tiene convenio con los ayuntamientos y realicen los cobros en sus tesorerías contándose con los descuentos ya incluidos.

“El compromiso y el objetivo es que caminemos juntos y con estas estrategias y herramientas, podamos hacer que la mayoría de los sonorenses cumplan con la obligación de su revalidación vehicular e iniciemos el 2020 sin adeudos en este ramo”, reiteró.