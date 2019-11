ANUNCIAN DESCUENTOS EN MULTAS DE TRÁNSITO Y MULTAS FISCALES POR EL BUEN FIN

Compartir ! tweet





Para coadyuvar en forma práctica a la economía familiar y fomentar que los contribuyentes obtengan facilidades al cumplir con sus obligaciones ciudadanas, el Ayuntamiento de Cajeme a través de la Dirección de Ingresos anunció que a partir de este viernes aplicarán descuentos por El Buen Fin en lo concerniente a multas de tránsito y multas fiscales.

La Directora de Ingresos, Ivonne Sánchez Cornejo manifestó que, por instrucción del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, esta dependencia brinda a la ciudadanía opciones mediante las cuales puedan actualizarse en el pago de sus contribuciones por lo que, desde este viernes 15 de noviembre y hasta el 31 de diciembre, se contará con importantes promociones.

Respecto a las multas de Tránsito, señaló que obtendrán el 70 por ciento a quienes liquiden su adeudo en infracciones ordinarias, es decir aquellas en las que no se respetan las indicaciones del semáforo, no usar el cinturón, conducir sin luces, estacionarse en franja verde por más tiempo del permitido, entre otras, sin importar la extemporaneidad del adeudo.

En cambio, el beneficio no se otorgará para multas extraordinarias, como son conducción punible, exceder velocidad en zona escolar, no portar licencia, huir en caso de accidente, estacionarse en área de discapacidad.

En lo relativo a las multas fiscales, indicó que estás son las que aplican las diferentes dependencias por no tramitar los permisos correspondientes en diversos conceptos, como publicidad en exterior, solares baldíos llenos de maleza, centros y locales de espectáculos y fiestas, venta en vía pública, permisos de construcción, tirar basura y escombro en la vía pública, entre otros, que son sancionados por Ecología, Inspección y Vigilancia, Desarrollo Urbano y Seguridad Pública, de manera respectiva.

Sánchez Cornejo manifestó que, en estas multas fiscales, se otorgará un 50 por ciento para quienes acudan a saldar el total de su adeudo exclusivamente en las oficinas centrales, ubicadas en calle Sinaloa entre Hidalgo y Allende, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y sábado de 9:00 a 13:00.

Mientras que los descuentos en multas de Tránsito se aplicarán al acudir a pagar tanto en cajas de oficinas, en los mismos horarios; así como en los módulos del Oomapasc de la Ley Jalisco, Villa Fontana, plaza Tutuli, Morelos, Wal-Mart y Mercajeme en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes y sábado de 9:00 a 13:00; así como en el módulo de Seguridad Pública que permanece abierto las 24 horas.