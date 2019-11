Politica Regional

Compartir ! tweet





El empresario Ricardo Bours Castelo, se «abrió» en un foro con profesionistas y comunicadores de Cajeme, en el que habló de todo y afirmó que está preparado para ser Gobernador de Sonorta. ¿Se va a un partido (MC)?, se le preguntó, además de preguntas de todo tipo, y para todo tuvo respuesta. Aunque asegura ir por la figura independiente, no descarta alianzas, aunque menciona que no con Morena ni con el PAN porque tiene la marca de Guillermo Padrés. La periodista internacional del diario hispano La Opinión, de Los Angeles, California, Aracely Martinez Ortega, lo vé como la mejor opción y oferta de los sonorenses para ser Gobernador de Sonora!

Ciudad Obregón, Sonora.- Reafirmando su intención de ser candidato para lograr ser gobernador de Sonora, Ricardo Bours Castelo fue invitado al Foro Cajeme de Comunicación y Profesionistas para dialogar sobre las inquietudes de los sonorenses del día a día, durante la plática el contador se ‘abrió’ con los escuchas y habló de todo un poco.

Frente a profesionistas como arquitectos, periodistas, maestros, contadores y demás el empresario habló de sus intenciones como aspirante a la gubernatura, señalando que él busca contar con el apoyo de la gente para ser gobernante y no un “gobernador lejano o de escaparate”.

El cajemense confesó que aunque en varias ocasiones le habían ofrecido ser gobernador del Estado lo rechazó porque no se sentía preparado para serlo, pero ahora ya lo está “estoy preparado para ser gobernador”.

Seguridad impacta

Entre las preguntas más frecuentes que se le hicieron al contador, fueron los hechos violentos uno de los puntos más preocupantes en la mesa. Bours compartió como un ejemplo, la tragedia que sucedió en Bavispe y señaló que claramente el problema de seguridad se ha agravado porque se ha permitido que siga creciendo al evadirlo.

Al momento de que se le preguntó qué sí qué pensaba sobre la ayuda que le pidió la gobernadora al FBI para resolver el caso LeBarón, el empresario mencionó:

Pues con todo el respeto a la señora gobernadora, pero ella tiene la responsabilidad, sucedió en Sonora, yo no soy abogado, pero es un delito del fuero común, eso le corresponde a la Fiscalía del Estado», señaló.

¿Qué viene el FBI? Yo no sé si la Comisión Sonora-Arizona pueda pasar sobre la ley para que venga Estados Unidos a hacer las diligencias aquí, el problema es que nadie se hace cargo. ¿Quién levanta la mano y se hace responsable del problema?», cuestionó.

«El municipio no, el Estado tampoco, la Federación tampoco, ¿el FBI? (…) el querer patear la bola no es lo que buscamos nosotros, estamos hartos de que no se hagan responsables”, terminó Bours.

No descarta alianza

Otra de las preguntas que causó más debate fue: ¿Qué si considera ir por la vía independiente o tiene otro tipo de plan para ir a campaña?. El exalcalde de Cajeme mencionó que le han ofrecido integrarse a partidos políticos y que no descarta la posibilidad, pero que está trabajando para ser la mejor versión y lograr que los sonorenses se sientan orgullosos. Sin embargo, confesó que no iría con Morena y ni al PAN porque tiene la marca de Guillermo Padrés.

¿Se enfrentará a López Obrador?

VALOR le cuestionó al empresario sobre: ¿Cómo lucharía contra el manifiesto izquierdista que sigue Morena al crear el enemigo interno y atacar empresarios como él? Bours señaló que para gobernar el Estado será “acompañado de los sonorenses, el respaldo que me va ayudar a defender Sonora son los ciudadanos”.

Comparte con alumnos

Además el empresario asistió a un foro con estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, en el cual Bours señaló que los jóvenes serán uno de los pilares importantes en su trabajo.Con el grupo de alumnos compartió su punto de vista en temas como corrupción, seguridad, el asesinato de Raquel Padilla Ramos, el respeto a la Tribu Yaqui y la igualdad de género. En una dinámica de preguntas los jóvenes se mostraron interesados en tener un papel importante en las políticas ciudadanas y agradecieron la visita, para compartir sus puntos de vista.