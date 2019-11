ARRANCA VIGÉSIMA COLECTA DE MEDICAMENTOS DE CRUZ ROJA MEXICANA

Compartir ! tweet





La Presidenta del Voluntariado de DIF Cajeme, Margarita Vélez de Mariscal, en compañía del Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, entregó una donación de medicamentos a la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Obregón, en el inicio de la colecta en la escuela Primaria «Enrique C. Rebsamen», ubicada en la colonia Benito Juárez, donde también tuvo lugar una ceremonia cívica.

Durante su intervención, la Primera Dama y Presidenta Honorífica del comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja, exhortó a los niños y niñas del plantel a que llevaran el mensaje a sus familiares y amigos e invitarlos a donar medicamento para que la benemérita institución pueda seguir apoyando a los que más lo necesitan.

El Presidente Mariscal Alvarado, señaló que es muy importante que la colecta de medicamentos de Cruz Roja inicie en esta escuela primaria, ubicada en Plano oriente, hoy Benito Juárez, pues fue el primer fundo legal de Cajeme, lo que recuerda el compromiso y esfuerzo de los pioneros del Valle del Yaqui, quienes pusieron de manifiesto que la solidaridad y la cooperación es el motor de la vida humana.

«Y esto es precisamente lo que solicita de nosotros la Cruz Roja; nuestra solidaridad para donar, entregar y dar al prójimo algo de nosotros mismos», indicó el Alcalde de Cajeme.

Previo a la donación de medicamentos por parte de la Primera Dama, a la que se sumó la comunidad académica de esta primaria y el SUTSAC, Roxana de Barnetche, Presidenta del Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Obregón, mencionó que la colecta inicia este martes 12 y culminará el próximo viernes 15 de noviembre, periodo durante el cual las personas que deseen donar medicamentos no caducos podrán entregarlos en la Cruz Roja, DIF Municipal y planteles escolares.

Durante el evento cívico, el alumno Germán Abdiel Vargas López dirigió el juramento a la Bandera; mientras que Nicole Denisse Contreras Puentes compartió las efemérides del mes; por su parte, la Directora del plantel, Gemma Militza Vega Terriquez emitió un mensaje de agradecimiento a las autoridades municipales por los apoyos otorgados a esta escuela.

Acto seguido el Alcalde hizo entrega de reconocimientos a los alumnos participantes y a la Directora de la primaria Enrique C. Rebsamen.

Estuvieron presentes, Gerardo Barnetche Valdez, Presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja; José Luis Osegueda, Comandante de Cruz Roja; el Teniente Intendente Johnatan Ramírez Hernández, del 60 Batallón de Infantería; el Oficial Jesús Navarro Velarde, de la Secretaría de Seguridad Pública; el Oficial José Rosendo Moreno, de Tránsito Municipal; el Delegado de la SEC, Abraham Montijo Cervantes; el Supervisor de la Zona 26, Daniel Valle López; la Secretaria General del SUTSAC, Matilde Lemus Fierros; el Director de Acción Cívica, Fernando González Meza, así como otros funcionarios municipales.