GRACIAS AL PROGRAMA “LAVA CARRO SEGURO” DE LA SSPM, MARTÍN SE MOTIVÓ A CONSEGUIR UN EMPLEO ESTABLE

Luego de cinco meses de haber sido parte del programa “Lava Carro Seguro” de la Dirección de Programas en Prevención del Delito, Martín Antonio Serrato Espinoza de 35 años de edad, ya cuenta con un empleo estable y vive con ganas de salir adelante junto a su esposa e hijos.

Martín, empezó a trabajar hace meses en una plaza pública lavando carros con los permisos que brinda la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero además, acudió a los grupos de apoyo que brinda la corporación, para alejarlo de aquellos factores que generan problemas en su vida como lo son las adicciones.

“El grupo te ayuda mucho en la forma de pensar las cosas, de no volver a recaer en lo mismo, en lo malo; gracias a Dios no es lo mismo de antes, ahora es primero mi familia y el trabajo”, expresó.

Al ganarse el dinero de manera honesta lavando carros en la plaza, logró un contacto para obtener un empleo en una empresa, ya que busca superarse y tener un mejor sustento para su familia.

Agradeció el apoyo de la Dirección de Programas en Prevención del Delito, ya que gracias a la oportunidad de tener un empleo digno y los grupos de ayuda, quiso superarse para mejorar su condición de vida.

“Es importante que todos los compañeros que son parte de este programa le sigan echando ganas en su trabajo, que no pierdan la esperanza de conseguir un mejor empleo en el futuro, donde beneficien a su familia o ellos mismos”, precisó.

Por su parte, el Director de Programas en Prevención del Delito, Omar Noé Meraz Reyes, señaló que actualmente se cuenta con 112 trabajadores registrados en este programa, los cuales acuden a diferentes grupos de ayuda para que, aquellos que tienen alguna adicción, puedan mejorar su condición de vida.

Asimismo, los están acercando con el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), con el objetivo de que los interesados puedan terminar la primaria o secundaria de manera gratuita.