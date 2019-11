Promueven Sipinna y FAS lucha contra la corrupción en Niñas, Niños y Adolescentes de Sonora

Compartir ! tweet





* Firman convenio de colaboración

Hermosillo, Sonora, noviembre 12 de 2019.- A través de la creación de políticas públicas y la realización de acciones para unificar los esfuerzos de las dependencias y otras instancias, es posible lograr hacer frente a la corrupción desde temprana edad, destacó Blanca Camacho Sosa, al firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Sonora (Sipinna), añadió que para hacer la diferencia en el combate a la corrupción, es necesario que servidores públicos y ciudadanos cambien desde lo individual para poder lograr un mayor efecto en la sociedad.

“Hablar de corrupción es hablar todos los días de lo que nos está aquejando y que no todos somos iguales, no todos trabajamos igual, y ese tiene que ser nuestro reto, marcar la diferencia como seres humanos, marcar la diferencia como sociedad, marcar la diferencia como servidores públicos, humanizando las políticas públicas, ser mejores, porque no podemos cambiar México si no cambiamos nosotros”, indicó.

Subrayó que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano desde inicios de su administración ha impulsado un gobierno abierto, transparente, con rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Odracir Ricardo Espinoza Valdez, fiscal Anticorrupción, expuso que para hacer frente a los actos de corrupción se debe trabajar desde la procuración de justicia y a través de la educación a las niñas y niños en su etapa formativa.

“Tenemos dos esquemas que tenemos que contemplar en el tema anticorrupción: el primero el trabajo que se realiza desde la procuración de justicia, en la impartición de justicia, y el segundo es este, sin lugar a dudas es la prevención, pero sobre todo en la concientización en las nuevas generaciones”, señaló.

La niña Lilian Arleth Moreno Valenzuela, ganadora del primer lugar de la categoría 13-15 años del concurso de narrativa: “Todos Contra la Corrupción”, dijo que el combate a la corrupción no es solo tarea de las autoridades, ya que requiere también de la participación de todos los ciudadanos.

“Para poder combatir la corrupción necesitamos de la participación de todos, no sólo de los gobernantes; es muy común quejarnos, y reclamar derechos a autoridades, sin exigirnos nada nosotros mismos como personas, hay algo que desde casa tenemos que hacer, y eso es el inculcar valores como la responsabilidad, y creo que sobre todo la honestidad, para que en un futuro nosotros seamos buenas personas y ciudadanos ejemplares”, comentó.

Presentes: Magistrado Gabriel García Correa, coordinador de la Sub Comisión del Sistema Penal de Justicia para Adolescente de Sipinna en Sonora, Cesar Said Romo, coordinador general de Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar SEC y Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación de México S.C.