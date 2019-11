¡En Huatabampo se sirven con la cuchara grande el alcalde y su esposa, le rentan su grande edificio al ayuntamiento en millones anuales!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- De plano ya ni la chinga el presidente municipal de Huatabampo, el señor Ramón Díaz Nieblas y su esposa la señora María Sagrario Montaño Palomares, estos señores hinchados del poder que les otorgo la ciudadanía por segunda vez hacen y deshacen con el pobre ayuntamiento de Huatabampo.

Después de robar a manos llenas, no se cansan de estarse acabando al municipio con los negocios personales, llenandose los bolsillos a costillas del erario publico y por si esto fuera poco el gran robo en despoblado en el ayuntamiento, el propio presidente municipal y su esposa los dos le rentan al ayuntamiento de Huatabampo un gran edificio en millones de pesos anuales.

El edificio esta a nombre de la esposa del alcalde y ella se los renta para que ahí este la secretaria de comunicación social, la secretaria de desarrollo social, la secretaria de economía, e instituto de la mujer, la secretaria de ecología y la secretaria de turismo, imagínense ustedes amigos casi todas las secretarias del municipio de Huatabampo, a todas les renta la esposa del alcalde sus oficinas, el gran negocio del mundo, se están sirviendo con la cuchara grande el pésimo y malisimo alcalde panista de Ramon Díaz Nieblas.

La gente ya esta muy molesta con él en Huatabampo, porque cada día mas se dan cuenta que los esta defraudando y acabándose el ayuntamiento, no conforme con sacar cada quincena gran numero de cheques para todos sus familiares que tiene en la nomina municipal ahora su esposa y él se pagan solos las rentas al ayuntamiento, que bonita familia, se están sirviendo con la cuchara mas grande del mundo estos crueles servidores públicos, al hacer eso con los pobres huatabampenses, por ello los habitantes del municipio de Huatabampo le piden a la señora gobernadora que actué y que voltee para Huatabampo porque su alcalde y su esposa se están llevando todo el dinero en casi puras rentas, al grado de que todas las direcciones municipales de Huatabampo están siendo administradas en el edificio de la señora Maria del Sagrario Montaño Palomares esposa del alcalde y por ende la propiedad del edificio también es del presidente municipal por ser esposos y a eso se le llama conflicto de intereses.

Aunque ya salio el secretario del ayuntamiento a confirmar que si la presidenta del DIF Huatabampo la esposa del alcalde es la dueña del edificio que le renta a casi todas las direcciones municipales del ayuntamiento, ah pero que el no mira que haya conflicto de intereses, que marrano se vio el secretario del ayuntamiento, la gran verdad que cochinero en la pésima administración municipal de Huatabampo, y si no al tiempo amigos lectores.