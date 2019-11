Acuerda Gobernadora con CFE apoyo especial para familias de la frontera afectados por tarifa DAC

Compartir ! tweet





* Gobernadora Pavlovich inicia gestiones para subsidio de la tarifa 1F para 2020

Hermosillo, Sonora, noviembre 10 de 2019.- Por gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), familias de siete municipios de la frontera norte de Sonora y que se encuentran bajo el esquema de tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), recibirán un apoyo especial para poder cubrir el costo de su recibo en 2019 y 2020 e inició gestiones para que los sonorenses tengan subsidio con la tarifa 1F el próximo año.

Con la presencia de Hugo Alberto Niebla Mendoza, gerente división Noroeste de la CFE, la jefa del Ejecutivo Estatal, detalló que los habitantes de los municipios de Nogales, Agua Prieta, Cananea, Naco, Nacozari, Bacoachi y Santa Cruz, son los beneficiados con este apoyo con lo cual enfrentarán el invierno extremo en esa región.

La gobernadora Pavlovich dijo que, en acuerdo con el Gobierno Federal, se da este apoyo especial para usuarios de la franja fronteriza norte, en tarifa doméstica 1A y 1B que durante el invierno de 2018 facturaron con tarifa DAC, lo que causó un incremento aproximado de tres a cuatro veces su facturación, a consecuencia de las temperaturas atípicas registradas en esa temporada.

“Es un tema social y me da mucho gusto que sea tan claro y que sea beneficio directo a las familias y que sean ustedes quienes se lo estén brindando y con nosotros como intermediarios y como gestores; reconozco en ustedes su sensibilidad y el apoyo de escucharnos, yo sólo soy la voz de esa gente que me decía: ayúdenos, ya no podemos, estamos en la tarifa DAC”, afirmó.

En el esquema normal de facturación, para pasar a la tarifa DAC, la CFE contabiliza el consumo de los últimos 12 meses; si el usuario supera el límite de consumo que es de 3 mil 600 kilowatts hora para la tarifa 1A y de 4 mil 800 kilowatts hora para la tarifa 1B, se factura en tarifa DAC cuyo costo se eleva de tres a cuatro veces aproximadamente.

Con este acuerdo se modifica, en los citados municipios, el esquema de facturación, el cual consiste en cambiar la metodología del conteo de los doce meses de consumo de energía, a partir de la última facturación para entrar a la tarifa DAC, al exentar los meses de mayor consumo: de mayo a octubre.

Con este apoyo se busca beneficiar a un estimado del 78 por ciento del total de los clientes que actualmente están en tarifa DAC en los municipios mencionados, ya que dicha factura será recalculada con la tarifa doméstica de origen: 1A o 1B.

Hugo Alberto Niebla Mendoza, gerente división Noroeste de la CFE agradeció el compromiso de la gobernadora Pavlovich para dar seguimiento y trabajar en conjunto para beneficio de la ciudadanía que por temperaturas atípicas, tuvieron un consumo anormal y su tarifa fue muy elevada e Indicó que se cuenta con estrategias enfocadas para acercarse más a los consumidores para que tengan un conocimiento mejor de la tarifa, con visitas domiciliarias para que la ciudadanía registre un mejor consumo y que lo aprovechen de mejor forma, y así evitar que caigan a una tarifa DAC.

Aquellos usuarios que resultaron afectados por la tarifa DAC en los municipios señalados, si lo desean, podrán hacer un convenio de pago con la CFE, de hasta 12 meses de plazo sin intereses, y con esto cubrir el importe en parcialidades.

Además, la gobernadora Pavlovich, entregó solicitud oficial con lo que inició de manera formal el proceso para renovar la tarifa 1F para el verano de 2020, gestión con la que las familias sonorenses de los 72 municipios podrán contar con un beneficio necesario por las altas temperaturas que se registran en la entidad.

Presentes: Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Raúl Navarro Gallegos, secretario de Hacienda; Daniel Galindo Ruiz, tesorero del Estado de Sonora; José Luis Escobedo, jefe de Departamento de Facturación y Cobranza de CFE, así como Abraham García López, jefe de Departamento de Atención a Clientes de la CFE; Walterio Yánez Félix, jefe de la Oficina de Mercadotecnia de la CFE; y Miguel Gámez Montaño, superintendente de Zona Nogales.