Fortalece DIF Sonora servicios en el CREE

* El Centro de Rehabilitación y Educación Especial celebra su 31 aniversario

Hermosillo, Sonora, noviembre 7 de 2019.- Quienes llegan al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para recibir atención por alguna discapacidad, lo hacen con la esperanza de mejorar su calidad de vida, ya que desde el momento que cruzan la puerta de entrada son recibidos por personal completamente calificado, resaltó Karina Zárate Félix, directora general del sistema DIF Sonora.

En el marco del 31 aniversario de la fundación del CREE, la titular del DIF Sonora dio a conocer que en este tiempo se han atendido a 2 millones 255 mil 800 pacientes, entre niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con algún tipo de discapacidad física o intelectual.

“El esfuerzo de médicos, terapeutas y todo el personal del CREE se ve reflejado en la rehabilitación de pacientes y este trabajo cambia vidas, específicamente cambió la vida de más de dos millones de personas que han sido rehabilitadas a lo largo de la historia de este centro”, señaló.

La directora del Sistema DIF Sonora mencionó que a 31 años de distancia el CREE se ha fortalecido no sólo en capacidad sino también con nuevos servicios como la Terapia Ocupacional “La Casita”, que este año empezó a funcional y donde se han atendido a más de mil 200 pacientes con dos mil 633 servicios.

Por su parte, Mónica Becerril Coppel, subdirectora del CREE, reconoció el trabajo de las personas que atienden a los pacientes, además de los familiares que acompañan a quienes acuden a la institución para recibir alguna terapia.

“Hoy es un día de fiesta, hoy es un gran día, hoy estamos celebrando nuestro 31 aniversario del CREE, quiero agradecer a mis compañeros su dedicación, su empeño, su compromiso de servicio, pero muy en especial a nuestros pacientes y familiares que están hoy con nosotros, muchas gracias por estar aquí celebrando también que es su centro”, indicó.

Desde hace 14 años Claudia Somalia Quiroz Vallín trabaja en el CREE como colaboradora, y en esta ocasión fue reconocida como empleada del año, ya que su discapacidad visual la convirtió en una oportunidad para ayudar a otros a recibir sus terapias, y crear más oportunidades para quienes viven con una discapacidad.

“Estoy aquí porque alguien tuvo la visión de enfocar mi discapacidad en un desempeño laboral en esa área donde estoy, lo único que me queda es agradecer, y ojalá que estas oportunidades se repitieran cada vez más en muchas instituciones aunque no fueran gubernamentales, tenemos muchas limitantes, pero los que estamos aquí parados en un trabajo, creo que estamos esforzándonos cada vez más para demostrar que sí podemos, que podemos prepararnos, que podemos aprender, solo necesitamos esa oportunidad”, expresó.

En el CREE se ofrecen consultas médicas, estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, rehabilitación cognitiva, evaluación de aptitudes, fabricación de ortesis y prótesis, estudios de rayos x, electrocardiograma y electromiografía.

Presentes: Laura Cristina Ortiz Malo, directora de Atención a personas con discapacidad del sistema DIF Sonora; y Marisol Lomelí Pacheco, directora del CRIT Sonora.