Politica Regional

Congreso de Sonora de los más caros del país; los pluris priistas se sacaron la «lotería»

Un integrante de la asamblea de Madrid gana cuando menos 386 mil dólares, al año

El de Sonora cuesta poco más de un millón cien mil dólares, casi el triple que en España

Ricardo Bours se tomará esta tarde un cafecito con agrotitanes y empresarios en C.O.

El Dip. «Siri» Salido de nuevo estuvo ayer con cafeteros del Yori; que distinto a los del PRI

Información pública comparada revela que el Congreso del Estado de Sonora puede ser hasta cinco veces más caro que el de Puebla, por ejemplo y hasta un 100% más que el promedio de los 32 legislativos. Es más caro incluso que el de Baja California, considerado un congreso caro y dispendioso.

Ello con todo y que la presente legislatura, el presupuesto de la misma tuvo una reducción de 37 millones de pesos, a pasar de 688 en 2018 a 651 millones de pesos en 2019, y, casualmente, los regidores pluris, son los que mejor vida se dan, sin rendirle cuentas a nadie, pues no compitieron en las eleeciones.

Pero, cuánto nos cuesta un diputado? Los de Puebla costaron en 2018 poco menos de 4 millones y medio en el año, mientras uno de Sonora rebasó los 23 millones de pesos en el mismo lapso. Con datos de 2018, el promedio de los 32 congresos es de alrededor de 12 millones por representante popular cada 12 meses.

De acuerdo a los datos del Informe Legislativo 2019, publicado en septiembre pasado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la austeridad no ha llegado a los congresos de los estados y proporciona datos de los cuales se puede fácilmente inferir cuales son los más caros.

Para 2019, los 32 congresos presupuestaron para sí mismos 14 mil 57 millones 261 mil 419 peso, revela el IMCO que “los congresos planean y ejercen su presupuesto sin criterios de transparencia y eficiencia”.

Asi es, como el de Sonora, donde los coordinadores de las bancadas se ven casi como hermanos, igual que los pluris o de «cochi», como solia llamarlos Los congresos locales le destinaron el 12% de su gasto a ayudas sociales para las cuales no tienen atribuciones legales”.

EL CASO SONORA

Puebla tiene 6 millones y medio de habitantes, mientras que Sonora es habitado por apenas poco más de 3 millones de personas.

La extensión territorial del estado noroccidental, ciertamente es al menos el doble de la entidad poblana, sin embargo, como criterio de asignación de recursos se queda corto, pues la diferencia entre un legislador sonorense y uno de Puebla, es de entre 16 y 19 millones de peso al año.

Depende si fue en 2018 o en el presente ejercicio presupuestal. En Sonora el capítulo de servicios personales, el pago de sueldos y salario, representa el 27% del total lo que representa unos 175 millones de pesos.

En Puebla, el mismo tipo de remuneraciones representa el 55% de un total de 145 millones, por lo que ejercen 82 millones de pesos, menos de la mitad que en el norteño estado.

Todos los congresos se pasaron un promedio del 15% entre lo programado y lo ejercido, Sinaloa y Querétaro, anduvieron en nomás del 2 y el 1%, respectivamente.

Mientras que el club de más pasados de presupuesto, se ubican ocho con déficit mayor a dos dígitos y ahí está Sonora con 12%, en el caso de 2018. Es otra lana, como 85 millones de pesos.

Puebla cruzó el umbral de la deuda pública con 17%, pero aun así, los poblanos cuestan menos que los sonorenses.

Si lo comparamos con un integrante de la asamblea de Madrid, que gana de acuerdo al IMCO, 386 mil dólares, al año, el de Sonora cuesta poco más de un millón cien mil dólares, casi el triple que los de una de las urbes más caras de Europa.

Ha habido algunas reducciones del gasto en el caso del Congreso de Sonora, y en 2019 habrá destinado poco más de 19 millones de pesos para financiar a cada uno de los 33 que integran ese poder. Pero las reducciones alcanzaron al mismo Puebla que se fue hasta los 3 millones 654 mil 749 pesos por diputado 2019.

La forma en que se ejerce el gasto se presta para todo. Para hacer adictos al dinero a algunos legisladores, para distraerlos de sus labores constitucionales y que en lugar de hacer leyes anden entregando balones (como lo hizo la noche de este lunes en el Campo 5 (Valle del Yaqui), el diputado pluri-priista, Armando Alcalá Alcaraz, comprados con facturas presuntamente infladas –en el caso de otros diputados, aunque no sabemos si también en este caso del cajemense–.

También se realizan compras por cinco o más veces el mismo monto, el mismo día y por el mismo concepto. Al parecer así se compra para evitar licitaciones y poder asignar los contratos de manera directa a los proveedores de todo tipo de cosas que se encuentra uno por concepto de gestoría.

La investigación revela que pudiera haber a menos cuatro empresas fantasmas, proveedores del Congreso, pero la información aún no ha sido corroborada. Retomando el informe del IMCO, en materia de gasto en materiales y suministros, Sonora gastó 7.7 veces más que Puebla, con 166 millones el primero y el segundo con 21 millones 500 mil pesos.

Mientras tanto, para ayudas sociales se tienen programados 26 millones 700 mil pesos para el presente año, pero el sobre gasto se estima en casi 85 millones de pesos para el mismo periodo.

En asuntos mas agradables, esta tarde despuecito de la 6, el apirante a la gubernatura de Sonora por la via independiente, Ricardo Bours Castelo, se tomará un cafecito con un grupo de agricultores, empresarios y profesionistas en la «Mesa Larga» del Yori Inn Hotel, siendo convocados por Federico Dabdoub, quien para eso pocos le ganan.

Ricardo acaba de regresar de una exitosa gira por el Valle del Mayo, yéndole muy bien sobre todo en Navojoa y Huatabampo. Se trata de escuchar sus propuestas sin compromiso politico alguno. Y precisamente ayer a media mañana, en otras de las mesas del Yori, de nuevo la visita –dos en menos de quince dias–, del diputado local Orlando «Siri» Salido, quien llegó acompañado por su amigo Afredo Ruiz Pérez.

Ahi, el atento y servicial Siri, de nuevo habló de lo tratado en las ultimas sesiones en el Congreso Local, como también del buen trabajo social en las comunidades de su Distrito de escasos recuros, siendo atendido y escuchado por los ex alcaldes Chuy Félix Holguin, Rubén Bojórquez Salas, el agricultor Antonio Gándara Aztiazarán, el Lic. Urbano Romero Quijada, el MVZ Eduardo Zamora Valenzuela, Don Salomón Félix, el Lic. Alberto Castro Cajigas y un servidor, entre otros.

Por cierto, llama la atención el caráctar amable y sencillo de este joven que a base de esfuerzo y trabajo ha llegado hasta donde está, reconociendo ante los asistentes, que fue un servidor en esta columna Politica Regional donde se empezó manejar su nombre como posible candidato a diputado local por Morena cuando nadie lo creia, aunque el Siri, de la mano de su amigo y guia politico, el ex diputado local panista Félix Rafael Silva –ambos vecinos de la populosa Col. Russo Voguel–, ya hacia sus pininos en esto de la politica.