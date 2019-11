Desaparición de Seguro Popular representa una catástrofe: Chertorivski

Compartir ! tweet





* El extitular de Salud en la CDMX alertó que las reformas a la Ley General de Salud contemplan la desaparición del fondo para el tratamiento de enfermedades de alto costo

Las reformas a la Ley General de Salud, aprobadas por Morena y sus aliados, que prevén la desaparición del Seguro Popular, representa una catástrofe ya que inició sin diagnóstico, no mantendrá un padrón de afiliados ni un catálogo de servicios específicos, y no ofrecerá financiamiento para enfermedades catastróficas como se establece por ley, advirtió Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud.

Con David Páramo en Imagen Radio, el también extitular de Salud en la Ciudad de México alertó que las modificaciones contemplan la desaparición de facto del Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, creado para financiar el tratamiento de enfermedades de alto costo y que dijo, ahora se destinará a otros fines.

Todos los cánceres, los cuidados intensivos neonatales, el infarto agudo al miocardio, la hepatitis “C” todos esos padecimientos complejos que ya tenían financiamiento no sólo para los pacientes de hoy, sino los pacientes a lo largo de las próximas dos décadas, ese dinero en la ley, en la reforma se pretende usar para otros fines, desprotegiendo a todos aquellos que no tienen seguridad social y que ya tenían asegurando ese financiamiento”, abundó.

Chertorivski Woldenberg alertó que otro de los puntos críticos de la reforma a la Ley de Salud es la recentralización de los servicios cuando hoy es parte de la responsabilidad de los estados, situación que comenzó a descentralizarse desde 1980, acción que, dijo, no fue consultada, ni dialogada, e instrumentada con las entidades federativas.

El también investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señaló que, a 15 años de la creación del Seguro Popular con 51 millones de afiliados, lo que dijo, “se tiene que discutir es qué sí pasó, qué evidencia tienes, dónde están las fallas, dónde están los errores, y sobre eso construir”.

Sobre si el eslogan en torno a si el Seguro Popular no era Seguro ni Popular, Chertorivski aclaró que tan sólo hay que ver el número de mexicanos que financia todos los días en su atención médica que ofrece en retrovirales a cien mil pacientes de VIH, 50 mil personas con distintos cánceres cada año, además del nacimiento de dos mil 200 niños cada día en los hospitales del país.

Cuando dicen no es popular, bueno cuando vas y ves el Seguro Popular a qué deciles de la población atiende y ves que, en el primer decil, es decir, el 10 por ciento de las familias más pobres de este país, el 90 por ciento lo que tienen es Seguro Popular, que, del segundo decil, el 83 por ciento lo que tienen es Seguro Popular. Por supuesto que es popular. En efecto, el eslogan hace mucho daño”, acotó.

Anticipó que con la eliminación de la fórmula de financiamiento por cada afiliado al Seguro Popular se regresa a la discrecionalidad del gobierno federal para transferir los recursos y atender la salud en los estados, además de que el dinero acumulado durante 15 años para enfermedades futuras, ahora el 50 por ciento de ese monto para hoy construir infraestructura.