Acuerdan Gobernadores de Sonora y Arizona ir más fuertes y unidos en estrategia de seguridad en la frontera

* Para resguardar la seguridad de las familias de ambos lados de la frontera

* Concluyen trabajo de la Comisión Sonora Arizona y Arizona México.

Hermosillo, Sonora, noviembre 6 de 2019.- Frente a las circunstancias actuales en materia de seguridad, los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y de Arizona, Doug Ducey, reafirmaron mantenerse más unidos y fuertes a través de la Megarregión, para enfrentar juntos este fenómeno, y brindar paz y tranquilidad a los ciudadanos.

Lo anterior, en el marco de la clausura de la Comisión Sonora Arizona, en su 60 aniversario, en donde acordaron trabajar en colaboración y en forma coordinada por la seguridad en ambos lados de la frontera.

Pavlovich Arellano dijo que en ambas entidades hay mucha más gente comprometida por hacer el bien, quienes luchan diariamente por una sociedad plena y con valores, “lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, es seguir siendo fuertes y fortalecernos cada día más, porque somos muchos más la gente de bien, somos muchos más la gente que queremos vivir en paz, somos muchos más los que tenemos valores y principios y lo que queremos es vivir con tranquilidad y con paz, y lo vamos a conseguir”.

Ante integrantes de la sociedad civil, empresarios, productores y equipos de trabajo de ambos Gobiernos, la gobernadora dijo estar lista para “seguir dando la batalla y seguir luchando por mi Sonora, para seguir luchando por mi región por mi Megarregión, donde compartimos valores y principios de trabajo que nadie podrá quebrantar”.

Por su parte, el gobernador Doug Ducey pidió un minuto de silencio en respeto a las familias de las personas fallecidas en la sierra de Sonora y Chihuahua, e indicó que hoy Sonora y Arizona deben mantenerse más fuerte y unidos, “como líderes tenemos la opción de correr por cobardía o de confrontar y de destruir esta situación, estoy aquí para mandar un mensaje: Arizona ya tomó su decisión, no somos cobardes, no correremos ni toleraremos la muerte de inocentes”.

Agregó que los perpetradores de violencia, “quieren dividirnos, quieren que nos fracturemos, quieren que nos desesperemos, quieren que neguemos nuestro deber sagrado de cuidar a nuestros ciudadanos, nuestras familias y nuestras comunidades, por eso ahora, más que nunca, Arizona y Sonora deben mantenerse juntos y fuertes”.

Pavlovich Arellano y Doug Ducey coincidieron en que los lazos que han permanecido durante 60 años deben resaltarse más que nunca.

En ese contexto, la gobernadora destacó los resultados presentados en 16 mesas de trabajo de la Comisión Sonora-Arizona, con importantes acuerdos que permitirán más desarrollo y oportunidades a la ganadería de la región, con un novedoso esquema de coordinación binacional, con el invaluable apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y resaltó la nueva estrategia del corredor seguro en San Carlos y del corredor logístico seguro en la carretera México 15; así como el programa One Vision que llena de esperanza a muchas familias que reciben una casa, y con ella, un hogar.

Previamente y como parte de los trabajos de la Comisión Sonora-Arizona y Arizona-México, los gobernadores hicieron un recorrido por las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), donde acordaron reforzar la estrategia conjunta de seguridad y donde el secretario de Seguridad, David Anaya Cooley explicó el uso de cámaras de videovigilancia y la más alta tecnología, para dar seguimiento a los hechos que ocurren en la entidad.

También se desarrolló el conversatorio: Logros e impacto de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México en las áreas de infraestructura carretera (corredor seguro), seguridad, organizaciones de la sociedad civil y ganadería; donde participaron los titulares de los comités de Transporte y Cruces Fronterizos; Organizaciones de la Sociedad Civil; Seguridad y Agronegocios, de ambas entidades.