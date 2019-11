Politica Regional

Compartir ! tweet





La Central de Abastos de Cd. Obregón, fugas de drenaje por doquier; baches y hoyancos!

La administración desaira los llamados de los locatarios a arreglar todo el cochinero!

Algunos piensan en demandar a la Administración y depositar sus pagos en un Juzgado Civil

10,000 habitante de Pueblo Yaqui beneficiados con pavimento hidráulico de varias avenidas

El Comisario Freddy Verduzco, reconoce el gran apoyo del Acalde Sergio Pablo Mariscal

Un grito de auxilio es el que están lanzando los esforzados y chambeadores locatarios de la Central de Abastos de Ciudad Obregón ante la indiferencia y abuso de su presunto director general o propietario –o gerente general, no se sabe con exactitud–, licenciado Raul Ayala González, ante el abandono fisico de las instalaciones, concretamente en el drenaje y las avenidas.

Ayer martes a mediodia nos dimos una vueltecita por el lugar para corroborar eso, y la verdad que la palabra trochil es poco, comparándose con el también desastrozo y abandonado Parque Industrial, pero en el caso de la Central de Abastos la situación es mas grave porque ahi se manejan alimentos; las aguas negras fluyen en todo su esplendor y lo baches u hoyancos están de mirame y no me tientes.

El problema no es de ahora producto de las lluvias del verano, ya tiene tiempo, y no hay poder humano que entienda Raulito Ayala, que los contratos con los locatarios estipulan que se garatizará el buen estado fisico de la susodicha Central de Abastos, pero los mensajes le entran por un oido y le salen por el otro mientras cada año se hincha sus bolsas de dinero, pero para mejorar las instalaciones, nada.

La verdad que qusimos empezar esta Politica Regiona con este tema, porque en verdad duele que la que fuera motivo de orgullo en el noroeste del pais, ahora sea motivo de «desorgullo», situación que ha llevado a replantear entre algunos locatarios el pago de sus mensualidades, demandando a la administración y depositar sus pagos en algun Juzgado Civil.

De ese pelo la grave situación ahi en la Central de Abastos, tan de ese pelo para que la Jurisdicción Sanitaria N.4 no solo sancione a la adminsitración, gerencia o dirección, sino clausurarla para obligarla para arreglar o rehabilitar todo ese cochinero, pero no, parece que pueden mas los intereses o padrinos politicos –MFB– que aplicar la Ley, de salud en este caso.

Algunos locatarios están además muy molestos, pues gran parte de los ingresos, los propietarios de la susodicha Central de Abastos los destinan a construir mas locales ahi mismo y en el exterior, ademas de que comentan que todo esto empezó a venirse abajo desde que Raulito Ayala se hizo del control de la administración, muy distinto –dicen–, a como estaba la Central cuando la administración la tenia su papá, Raul Ayala Candelas.

En otros asuntos, y mas sanos, alrededor de 10 mil habitantes de la Comisaría de Pueblo Yaqui se verán beneficiados con la pavimentación de concreto hidráulico y la construcción de banqueta de diversas calles, además de la rehabilitación de drenaje, dio a conocer el comisario del lugar, Freddy Verduzco.

De acuerdo con información del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en la comunidad se invirtieron 7 millones 439 mil 314 pesos en la rehabilitación de dos calles de la Zona Ejidal, buen logro de la administración municipal a cargo de Sergio Pablo Maiscal

En la pavimentación de la Plan de Ayala se están invirtiendo 3 millones 626 mil 773 pesos, obra que se realiza en el tramo que abarca entre las calles Pedro María Anaya y 19 de noviembre, además, los trabajos también se realizan en la Mariano Escobe, estos con un costo de 3 millones 812 mil 541 pesos, entre pavimento, guarniciones y banqueta.

Próximamente se iniciará con la pavimentación del bulevar Emiliano Zapata, calle principal del poblado y la próxima calle en pavimentar va a ser el bulevar Emiliano Zapata con las personas que van a hacer el trabajo para ver que tramos se van a abarcar” agregó, reiterando el gran apoyo que Pueblo Yaqui ha recibido del Alcalde Mariscal Alvarado.