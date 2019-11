AMLO ve fantasmas donde no hay: PRD sobre golpe de estado

Compartir ! tweet





* PRD se preocupa de lo que ocurre con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, opinó que la conducta y expresiones de Andrés Manuel López Obrador ya son preocupantes, porque solamente genera encono y división, expone la integridad de los periodistas e integrantes de las Fuerzas Armadas y violenta la libertad de expresión.

«Su intolerancia a la crítica lo lleva a excesos verbales, como plantear un golpe de Estado, que nadie busca ni desea. Lo exhorto a actuar como lo que es, el Presidente de la República, que gobierne para todas y todos”, dijo Juárez Piña.

“Resultó electo en una elección ejemplar, en donde las y los mexicanos actuaron con una gran responsabilidad para impulsar el cambio en el país y lamentablemente está fallando a este mandato y desaprovechando esta oportunidad histórica. Ve fantasmas y enemigos donde no hay. Lo único que se le está exigiendo es que él y su gabinete cumplan con su responsabilidad”, describió la perredista.

AMLO asegura que la sociedad lo respalda y no permitiría un golpe de estado

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la transformación que encabeza cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad que no permitirá otro golpe de Estado.

”Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país”, describió.

A través de su cuenta en la red social de Facebook, el titular del Ejecutivo acusó que los conservadores y sus halcones están equivocados.

Acusó que en el pasado los conservadores pudieron cometer la “felonía” de derrocar y asesinar a Francisco I. Madero, ese hombre, apóstol de la democracia no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara.

“¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara”, explicó.