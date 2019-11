Marea Brava

Compartir ! tweet





EL DIPUTADO FEDERAL POR MORENA, Javier Lamarque Cano, se encuentra totalmente en el abandono político en estos momentos de calentura política, pues, si su intención era competir en este próximo proceso electoral del 2021, a la silla del Gobierno del Estado de Sonora, que se olvide de ello, pues queda totalmente descartado a esta aspiración política, ya que la senadora Lily Téllez, se ha encargado de su desprestigio político por la ciudad de México y de todo Sonora.

COMO ME LA PONGAN, ya se dijo que el próximo candidato a la silla del Gobierno del Estado de Sonora, será Alfonzo Durazo…- Este señor, deberá enfrentar al Borrego Gándara, pues ya circula que Ricardo Bours Castelo, negocio las posiciones que quiere para su gente, si el Borrego quiere de su apoyo. No hay que olvidar que la alianza que se traen estos dos personajes políticos, vienen con el apoyo de grandes poderosos que les interesa mantener el poder del PRI en Sonora.

Eduardo Flores/El Regional

Y todo por haber enfrentado a los productores del campo en una reforma de Ley totalmente fuera de Lógica. Para empezar, este sector es uno de los más afectados a nivel Nacional por la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ya que el mandatario de la Nación, dice, jura y perjura, que jamás les dará el dinero que otras administraciones les entregaban de una manera arbitraria los recursos del pueblo, asunto que le afectó bastante en sus interese políticos a Lamarque Cano a futuro, y quien sabe por cuánto tiempo lo mantengan congelado como al GANSITO…- (Recuérdenme)…- Todo sabemos de su acercamiento con Andrés Manuel López Obrador, pero eso, no amerita que le den la oportunidad de contender por la Gubernatura del Estado de Sonora, y todo gracias a nuestra Senadora Lily Téllez, quien afirma que a este Diputado Federal de MORENA, le hace falta mucho oficio político para entender como se debe manejar la mano izquierda y la mano derecha…-

EN UNA PALABRA, queda fuera de cualquier aspiración política para este 2021……- CREO LILY TELLEZ, le está quitando las piedras del camino al senador Arturo Bours Griffin, para que este a su vez, sea el preferido a contender por la silla del Gobierno de Sonora, cosa que veo algo difícil, pues otros PODEROSO MORENOS, afirman que Alfonso Durazo, será en candidato oficial a la Gubernatura de Sonora, aunque le haya fallado a AMLO con la mentira piadosa que hizo pública a nivel Nacional sobre la detención de Ovidio Guzmán, cosa que llamo la atención de todos los pretendientes a esta posición electoral: como diciendo, ya quedó uno eliminado. Así sucesivamente, otros que la quieren, han cometido la torpeza de causar revuelos, los cuales ponen en evidencia su poco oficio político para merecer un puesto de esta naturaleza…-

Este señor, deberá enfrentar al Borrego Gándara, pues ya circula que Ricardo Bours Castelo, negocio las posiciones que quiere para su gente, si el Borrego quiere de su apoyo. No hay que olvidar que la alianza que se traen estos dos personajes políticos, vienen con el apoyo de grandes poderosos que les interesa mantener el poder del PRI en Sonora: cosa que no descarto, pues mientras los otros se desgarran su envestidura con ataques de descalificaciones, ellos andan organizándose para mantener el poder en Sonora…- No descarto la intromisión de algunos actores políticos que trabajan en el Congreso de Sonora, quienes se han encargado de manipular el poco cerebro que tienen algunos Diputados que de suerte llegaron al curul que hoy ocupan, para dividir a quienes ocupan el poder Nacional de este bello país, llamado México…….-

No se les olvide que en esta guerra política se vale de todo para conservar el poder que no se quiere perder…- EN UNA PALABRA, todos vienen armados y con buenas estrategias operativas políticas de promesas que jamás se cumplen para iniciar con sus campañas por toda la geografía sonorense….-

SE DICE que la FGJE de Sonora, exonera a Mario Cuen de desvío millonario, pues se rumora que algunos partidos políticos, organizaron un encuentro con alto funcionario del Estado para ayudar al Tesorero de Guillermo Padres, cosa que no se descarta, pues las ayudas entre los partidos políticos, son el pan de cada día en el Congreso del Estado de Sonora…- HASTA CUANDO SE APLICARA LA LEY con sentido de responsabilidad pública…- Ahora resulta que este ex funcionario salió una blanca paloma, y de lo que se le señalaba, eran puras MENTIRAS.

