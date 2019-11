Reconoce ISC a fotógrafos y fotógrafas sonorenses

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; noviembre 1 de 2019.- Porque gracias a su labor profesional, a su dedicación y compromiso, Sonora cuenta con un invaluable acervo de imágenes que forman parte de la historia de regional y nacional, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) entregó reconocimientos a más de 30 fotógrafos.

En la Sala de Arte del ISC, donde se podrá apreciar la exposición colectiva “Detrás de la cámara” durante todo el mes de noviembre, se reunieron colegas y familias alrededor de los fotógrafos que han captado aspectos de la vida cultural, social, política, comercial, de paisajes y vida cotidiana, como parte de una vocación y profesión.

Mario Welfo Álvarez Beltrán, director general del ISC destacó la labor de las y los fotógrafos y compartió una reflexión personal ligada al respeto que tiene por los que suelen ser “invisibles” siempre detrás de la lente.

“Para mi es altamente importante la labor que realizan. En uno de los incontables recorridos que hacemos, platicábamos sobre la importancia de reconocer a los fotógrafos- Quizás muchos se nos pasaron, o no están enlistados, pero no significa que no sea valiosa su labor”, dijo.

Por su parte, el fotógrafo Norman Navarro habló a nombre de la comunidad fotográfica: “Un fotógrafo escribe con luz y sombras, no usa tinta ni papel para expresarse, usa las formas y yuxtaposiciones, usa los contrastes y las maneras que vive la gente. Vivimos en ocasiones cosas felices y en ocasiones cosas tristes. Perdimos muchas veces horas de sueño, de comida, de descanso, familia, equipo, pero creo que lo que nunca se ha perdido es el entusiasmo”.

La jefa del departamento de Artes Visuales del ISC, Alina Martínez Ceballos invitó a generar más encuentros y conversatorios en torno a la fotografía, al cierre de la Fiesta Estatal de la Imagen: FotoSonora 2019, al que describió como un espacio para abordar la fotografía desde sus múltiples posibilidades.

“Desde el fotoperiodismo se realiza un registro necesario del acontecer diario, es por ello que dialogar sobre la importancia de conversación de la memoria visual fotográfica, el registro de los acontecimientos relevantes se vuelve fundamental» expresó.

Durante la ceremonia se recordó de manera especial a tres fotógrafos finados: Raymundo Mazón Saldamando, Alejandro Mena Ortega y Fidel Rubalcava, ante la presencia de sus familiares.

Acudieron a la entrega de sus reconocimientos Crispín Ballesteros, Memo Moreno, Juan Casanova Hernández, Juan Rodríguez Mendoza, Eleazar Escobar Gutiérrez, Jorge Luis González Flores, Ana Gabriela Navarro García, Joel Montoya, Anahí Velázquez, Ricardo León González, Gabriel Mercado, Martin Velázquez Leyva, José Francisco Ávila Rodríguez, Carlos Villalba Sáenz, Francisco Santacruz Meza, Alberto Herrera, Omar Carrasco, Mario Mazón Hernández, Francisco Santacruz Meza, Gustavo Tena, Luis Bernal, Eduardo Velázquez, José Humberto Anaya Rivera y Norman Navarro Cruz.

También recibieron reconocimiento la Asociación de fotógrafos y videográfica de Sonora, a través de Luis Escárrega y la Sociedad de Fotografía Creativa de Sonora, a través de Memo Moreno.

Presentes en el evento: Ivone Andrade Zepeda, coordinadora ejecutiva de Comunicación Gubernamental y María Elena Verduzco, directora general de Radio Sonora.