Politica Regional

La tramposa encuesta con la que Jaime Bonilla pretende extender hasta cinco años el término de su gobierno en Baja California, cuando la voluntad ciudadana lo eligió para dos años y el desaseado proceso de elección de delegados rumbo a la asamblea nacional para renovar la dirigencia nacional de MORENA, ponen a ese partido en la picota como heredero de las peores prácticas de la desprestigiada partidocracia mexicana.

Ni en los tiempos cuando el PRI las mandaba cantar de todas todas o cuando el PAN hacía de las suyas desde Palacio Nacional, se atrevieron a lo que se atrevió el presidente Andrés Manuel López Obrador: avalar con su presencia en Baja California la encuesta con la que el lépero gobernador electo de ese estado pretende extender su mandato hasta cinco años.

Esa musaraña del magnate amafiado con López Obrador, prospecta un ríspido encontronazo en el que el Instituto Nacional Electoral interponga controversia de inconstitucionalidad con el fin de invalidar el resultado de un procedimiento supletorio ilegal, con el que pretende imponerse al resultado de una elección constitucional.

Lo ocurrido en Baja California fue una porquería e incluso hasta morenistas auténticos se niegan a dar la cara, cuando además tienen que lidiar con el despiporre de su elección de delegados con miras a la asamblea para renovar su dirigencia nacional a fines de noviembre próximo, proceso que sirvió de escenario para revivir el clásico troglodismo político que ha llevado a la extinción a organizaciones de presunto corte izquierdista.

Jaime Bonilla

El atorón contra la democracia en Baja California va en vías de ratificación por parte de una Suprema Corte de Justicia de la Nación en acelerado proceso de cooptación por parte del recuperado presidencialismo a la mexicana y la rebelión e insurgencia interna de MORENA puede ser sofocado con un simple manotazo en la mesa del dueño de esas siglas, para que así, todos felices y contentos sigan llevando a los mexicanos al precipicio.

Es tan grave lo ocurrido en la elección dominical, que la dirigente nacional,Yeidckol Polevnsky amenazó que si se validan las ilegalidades de dicho proceso renuncia a su militancia o sea, de un extremo a otro, porque en el caso de Baja California no tuvo ningún escrúpulo para para ponerse de tapete de Bonilla y sus pretensiones.

De hecho, en Jalisco, Durango, Zacatecas, en Baja California y prácticamente en la mayoría de los 300 distritos, se presentaron diversas irregularidades desde robo de papelería; inducción y compra de votos; acarreo y sesiones reventadas, afiliaciones de última hora e irregulares e incluso, hasta balazos y demás expresiones de violencia, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la dirigente nacional.

Si bien en Sonora las cosas no pasaron a mayores, permearon señalamientos y conatos de confrontación entre esas tribus que del PRD se mudaron a ese partido y cuyas prácticas tribales son de orden ancestral, poniendo en entredicho la seriedad y responsabilidad de esas nuevas siglas que los adoptaron.

Javier Lamarque Cano

En Ciudad Obregón se dio una cosa muy curiosa y extraña: a pesar del abierto acarreo de simpatizantes del diputado federal Javier Lamarque, la asamblea fue cancelada por falta de quórum y se dejó para después dicho trámite, aunque ya se asegura que la elección del dirigente estatal el 10 de noviembre quedará en manos de los 60 delegados que sí pudieron ser electos.

Lamarque siempre ha sido, además de muy wevón, faccioso y si no fuera por Alfonso Durazo anduviera por ahí endosado a la capacidad de chamba e inteligencia de su pareja Patricia Patiño, porque él solo no sirve para maldita la cosa, resultando extraño que pretenda combatir en contra del de Bavispe, quien como se sabe, ha puesto todos sus wevitos en la canasta de Adolfo Salazar Razo para que releve a Jacobo Mendoza en la dirigencia estatal.

El caso es que los de MORENA no salen de una cuando ya se están metiendo en otra, dinámica de acelerado deterioro ante la opinión pública que hace prospectar que del partido esperanza de México, podría convertirse en el partido vergüenza de México, ya que como copeteado están las frivolidades y estupideces que de lunes a viernes se vomitan en las mañaneras de Palacio Nacional.

Es que a todo eso se agrega el pobre papel de la mayoría de sus autoridades municipales, que a un año de gestión están en la picota por su incompetencia y no se diga sus representaciones legislativas, que en el caso de Sonora no tienen la menor idea para lo que fueron electas.

Arturo Bours

Por supuesto que hay uno que otro garbancito que si bien están lejos de llegarle a la libra, al menos ejercen sus encargos con cierto decoro y respetabilidad, como pudiera ser el caso del senador Arturo Bours Griffit, quien si bien no es militante de ese partido, llegó a su escaño cabalgando sobre su lomo, y quien dicho sea de paso, el próximo sábado a eso de las diez y media rendirá su informe en uno de los salones del Expo Fórum, en Hermosillo.