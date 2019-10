Politica Regional

Compartir ! tweet





Aprobada la Cuenta Publica Estatal por parte del Congreso Local; logro de la Gober C.P.A.

Conocedores del tema presupuestal reconocieron el trabajo del CP Raul Navarro Gallegos

Se viene otro recorte para Sonora: $1,000 millones; AMLO sigue insensible ante municipios!

«A mi lo mio, ai se la echan», ha decir ante reclamos de Municipios emanados de Morena

Las cuentas públicas estatal y de los 72 municipios se analizaron en el Congreso con el dictamen basado en los informes de resultados del ejercicio 2018 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), y en el caso de Cajeme, fue aprobada, lo que trae satisfecho al alcalde Sergio Pablo Mariscal.

La situación más crítica fue para los 31 municipios no aprobados.

En el caso del Gobierno del Estado, como los diputados no pueden aprobar o desaprobar la cuenta pública del 2018, porque la ley no lo permite, los grupos parlamentarios dieron sus posicionamientos a favor y en contra, mayoritariamente a favor.

De tal manera que los conocedores de estos temas, de pesos y centavos de los erarios publicos, reconocieron el brillante trabajo del Secretario de Finanzas, el cajemense Raul Navarro Gallegos.

La cuenta pública estatal resultó congruente con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación que reportó para Sonora cero observaciones, igual que en 2017, de acuerdo a lo expuesto por la bancada tricolor, que además puntualizó que hay una gestión responsable de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Al tener esos resultados, por rumbos de Palacio de Gobierno también destacan el manejo eficiente y la transparencia en la utilización de los recursos por parte del secretario de Hacienda, Raúl Navarro, quien ayer miércoles se encontraba muy ajetreado en la capital del pais, por rumbos de la Cámara de Diputados, tratando de evitar mas recortes federales.

Si, evitar mas daños para las finanzas, no solo del Gobierno de Sonora, sino de todos municipios, sean emanados del partido que sea, pues a menos recursos, pues menos recursos y apoyos extraordinarios para los ayuntamientos, hablándose hasta el martes, de un recorte de alrededor de mil millones de pesos para nuestra entidad.

La gobernadora también regresó a la Cd. de México el martes tras un evento oficial que tuvo en Hermosillo, y lo mismo hizo Navarro Gallegos tras su comparecencia ante la actual Legislatura Local y de la que salió airoso, no por nada el cajemense también ha manejado los recursos de anteriores periodos de legislaturas federales, la Cámara y el Senado, cuando su jefe y amigo Manlio Fabio Beltrones era lider camaral.

RECORTE DE MIL MILLONES EN 2020

En mas del mismo tema, se ha venido hablando de la necesidad de que los legisladores federales hicieran equipo con el Gobierno del Estado y municipios para evitar más perjuicios por los recortes presupuestales que agobian las finanzas públicas en este año.

Cuando ayer mismo la gobernadora Pavlovich informó la mala noticia de que para 2020 viene otro tijeretazo de mil millones de pesos para Sonora, mientras los traidores, cobardes, vendidos e insensible diputados federales sonorenses por Morena ni una palabra ahi en el Congreso en defensa de sus representados. Terrrible!.

Ante ello la mandataria estatal se ha impuesto como prioridad dialogar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues dijo que le urge platicar de este tema de los recortes pero además ver cómo cerrar ya la operación de la venta de los estadios de beisbol de Hermosillo y Ciudad Obregón.

La Gobernadora reiteró que no sólo quiere que en la Federación escuchen sus argumentos, sino los de alcaldes de todos los partidos, ya que si no hay dinero directo para los ayuntamientos, como parece que no lo habrá, pues menos tendrán obras si no hay dinero para el Gobierno estatal.

Ante ello la mandataria estatal se ha impuesto como prioridad dialogar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues dijo que le urge platicar de este tema de los recortes pero además ver cómo cerrar ya la operación de la venta de los estadios de beisbol de Hermosillo y Ciudad Obregón.

La Gobernadora reiteró que no sólo quiere que en la Federación escuchen sus argumentos, sino los de alcaldes de todos los partidos, ya que si no hay dinero directo para los ayuntamientos, como parece que no lo habrá, pues menos tendrán obras si no hay dinero para el Gobierno estatal.

Total, que el maltrato presupuestal para los estados y municipios seguirá en 2020, todo indica, lo que le tiene sin cuidado al jefe mayor de Morena –AMLO–, a quien poco o nada le importan los principales municipios del pais emanados de esas siglas, como en el caso de Sonora –Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales y SLRC–.

«A mi lo mio, ai se la echan los municipios», ha de decir el Peje.

CAJEME LOGRA CASI 6.5 PUNTOS

Por cierto que en lla sesión de ayer del Congreso para la calificación de las cuentas públicas de los municipios fue larguísima y, dicen los reporteros, tremendamente aburrida.

Siendo la nota principal que fueron 31 los que reprobaron para imponer un récord en el nada honroso historial de los manejos irregulares de los ayuntamientos.

Los municipios acumularon cuatro mil 152 observaciones y de esas dejaron pendientes de atender tres mil 772. Es decir, que a los alcaldes que se fueron y a los que entraron les valieron una pura y dos con sal las observaciones del ISAF.

Ah, en el caso de Cajeme la aprobación de su Cuenta Publica fue de casi 6.5 puntos, mas a o menos regular, asi que para el 2020 a redoblar el paso para lograr al menos 8 puntos.