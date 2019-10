¡Vive MORENA grandes conflictos internos, divisiones, enconos, traiciones a nivel nacional estatal y municipal afirma su líder estatal Jacobo Mendoza!

Compartir ! tweet





Por Jose «Pepe» Alvarado

Hermosillo, Son.- Estamos de lo peor en MORENA al cumplirse el primer año como partido homogenico en México, el Movimiento de Regeneracion Nacional, se esta desmoronando ante el gran escenario de divisiones, traiciones, enconos, enfrentamientos entre grupos internos, MORENA ya no es la misma MORENA que hace un año barrio en México.

Hoy la desesperación y la avaricia por tener el poder los grandes grupos y tribus dentro de MORENA la están despedazando y haciendo añicos al todavía hace unos meses el partido político mas poderoso en México que llevo a la presidencia de la república a Andres Manuel López Obrador y a ganar la mayoría en el congreso de la unión y en la cámara de senadores, hoy tristes y confundidos muchos morenistas saben, sienten y están viendo que ya MORENA se desmorona, y lo peor de seguir así su máximo trofeo, su máximo líder pudiera pronto renunciar a MORENA, sí AMLO puede dejarlos solos si no se componen.

Los morenistas que traen un desmadre en el partido siguen dándole en la torre a MORENA, el asunto es que ya están muy a la vista los desmanes, las traiciones, los pleitos, las divisiones y lo avaro que son algunos morenistas que con tal de tener el control y el poder absoluto de MORENA tumban, hacen a un lado y destruyen buenos cuadros políticos en el país, en los estados y en los municipios, así se están dando con todo los morenistas ahora en México.

Y tanto que criticaban al PRI, al PAN y al PRD, al parecer si no resuelven sus diferencias los morenistas de México podrían estar cavando su tumba política para el 2021, y si no al tiempo amigos lectores.